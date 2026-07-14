TV&Kino
TV
E-Paper
Kultur

Kinohit der Woche

"Die Odyssee" sorgt für Star-Power, Oscar-Hype und Aufregung

Ein Krieger im antiken Gewand steht vor Wikingerschiffen und einem Lager am Ufer.
© Universal Pictures
Am Donnerstag (16. Juli) startet "Die Odyssee". Christopher Nolan inszeniert das Homer-Epos mit einem nie dagewesenen Star-Ensemble und historischen Ungenauigkeiten. Trump-nahe Sender toben. Das Gros der Kritiker jubelt. Ein heißer Oscar-Favorit!
OE24 auf Google bevorzugen

Es ist der heißeste Kinosommer des Jahres! Die Realverfilmung von "Vaiana", "Minions & Monsters" und der Horrorfilm "Obsession", die aktuell die Plätze 1 bis 3 in den heimischen Kinocharts innehalten, sorgen schon für große Kassa. "Toy Story 5" (23. Juli) und "Spiderman: Brand New Day" (29. Juli) stehen noch an. Das größte Abenteuer aller Zeiten ja sowieso. Ab Donnerstag (16. Juli) bringt der Oscar-Winner Christopher Nolan („Oppenheimer“) das legendäre Homer-Epos "Die Odyssee" mit Star-Ensemble auf die große Leiwand: Mit Matt Damon in der Hauptrolle des (Odysseus), Anne Hathaway (Penelope), Tom Holland (Telemachos), Zendaya (Athene), Robert Pationso (Antinoos) oder Charlize Theron (Kalypso).

Zwei Personen in historischen Kostümen stehen auf einer Steinterrasse mit Blick aufs Meer.
Penelope (Anne Hathaway) und Telemachos (tom Holland) waren auf die Heimkehr von König Odysseus. © Universal Pictures

Mit ein Grund warum Hollywood Insider einen Traumstart von bis zu 130 Millionen Dollar Kassa in den USA prophezeien. Und weiteren 70 Millionen in den restlichen Territorien. Das Budget ist damit noch lange nicht eingespielt: satte 250 Millionen Dollar kostete die Produktion des 172-minütigen Helden-Epos. Weitere 250 Millionen wurden in Werbung gesteckt. Zendaya und Co. sorgten ja schon bei einem halben Dutzend Premieren-Auftritten für Fan-Hysterie.

Auch interessant

Hätten Sie DIESEN Hollywood-Star erkannt?

"Die Odyssee": Helden-Epos mit Star-Besetzung

Jackson-Hype im Kino: "Michael" knackt die Milliarde!

Rassismus-Wirbel um Helena

Eine Frau im silbernen Kleid posiert vor einer Wand mit dem Schriftzug „THE ODYSSEY“.
Lupita Nyong'o spielt die Helena und löst damit eine unnötige Rassismus Debatte aus. © Getty Images for Universal Pictu

Der Gegenwind ist freilich groß: Von Woke ist die Rede. Von Verfälschung der Geschichte. Von einer unpassenden Sprache. Und von Rassismus. Weil Lupita Nyong’o die Helena von Troja spielt wurde auch der Trump-nahe Sender FOX laut.

Viele Menschen ziehen ein großes hölzernes Pferd am Strand entlang zum Meer.
"Die Odyssee" liefert großes Helden-Kino. © Universal Pictures

Die dem griechischen Dichter Homer zugeschriebene und im wohl 7. Jahrhundert vor Christus verfasste Story ist wohlbekannt: König Odysseus (Matt Damon) will nach dem Trojanischen Krieg in seine Heimat Ithaka zurückkehren. Auf der jahrelangen Irrfahrt muss er mit seinen Gefährten zahlreiche mythologische Gefahren überstehen, während seine Frau Penelope (Anne Hathaway) und sein Sohn Telemachos (Tom Holland) zu Hause um ihn bangen.

Die Kritiker jubeln: "Ein absoluter Triumph!"

Die Kritiker sind begeistert. "Ein absoluter Triumph und eine filmische Glanzleistung" jubelt "Fandango" während Historiker Tom Holland gar "die beste filmische Adaption eines griechischen Mythos" erkennt. Auch "IndieWire" ist begeistert: "Die hohen Erwartungen wurden noch übertroffen. Matt Damon auf Oscarkurs."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Die Odyssee": Helden-Epos mit Star-Besetzung

Kult-Comeback: Borat-Star bringt jetzt Ali G zurück

"Vaiana": Disney-Hit wird zum Realfilm. Mit „The Rock”-Kracher.

Barbara Schöneberger knackt Instagram-Million mit Bikini-Video

Kino-Duell: „Toy Story” lässt „Super Mario” zittern

Jackson-Hype im Kino: "Michael" knackt die Milliarde!

Hätten Sie DIESEN Hollywood-Star erkannt?

"Hacks" & "The Pitt": Serien-Duell um TV-Oscars

"Die Odyssee" sorgt für Star-Power, Oscar-Hype und Aufregung

Gabalier & Co. rocken "Starnacht am Wörthersee"