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Kino-Beben

Jackson-Hype im Kino: "Michael" knackt die Milliarde!

Ein lächelnder Mann in roter Lederjacke steht vor anderen Menschen in einem dunklen Raum.
© Lionsgate
Das umstrittene Jackson-Biopic "Michael" ist nicht zu (s)toppen. Bereits über eine Milliarde Dollar Kassa. Auch in Österreich rockten schon über 350.000 Besucher mit
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Michael Jackson, der 2009 verstorbene "King of Pop" ist jetzt auch der "King of Kino". Am Wochenende knackte das umstrittene Biopic "Michael", das ja all seine Aufreger und Skandale tunlichst verschweigt, die magische Grenze von einer Milliarde Dollar Kassa. Als erster zweiter Film im Jahr 2026 nach "Der Super Mario Galaxy Film" und als allererste Biografie. Damit weist der Jackson-Film nicht nur den Queen-Hit "Bohemian Rhapsody" (911 Millionen Dollar Kassa), sondern auch die mit sieben Oscars dotierte Atombomben-Bio „Oppenheimer (976 Millionen Dollar) in die Schranken.

Besser als "Oppenheimer" & "Bohemian Rhapsody"!

Dazu liefert der Jackson-Film, bei den Michaels-Neffe Jafaar Jackson die Hauptrolle spielt, auch einen neuen Rekord für das Top-Studio Lionsgate, das immerhin so erfolgreiche Blockbuster wie die "Tribute von Panem: Catching Fire" (865 Millionen Dollar) oder "Twilingt: Bis(s) zum Ende der Nacht (829 Millionen) lieferte. Auch für Regisseur Antoine Fuqua bringt „Michael" einen neuen Rekord. Bislang war ja „King Arthur „ (204 Millionen) das höchste der Gefühle.

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Schon über 350.000 Besucher in Österreich.

Ein Sänger im 80er-Jahre-Outfit steht auf einer Bühne umgeben von Nebel.
Biopic "Michael" liefert geschönte Bio. Ganz ohne Skandale. © Lionsgate

Auch in Österreich ist "Michael" ein absoluter Top-Hit. Schon weit über 350.000 Besucher, satte 4,23 Millionen Euro Kassa und das "Golden Ticket".

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