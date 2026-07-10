TV&Kino
TV
E-Paper
Kultur

Samstag im ORF

Gabalier & Co. rocken "Starnacht am Wörthersee"

Andreas Gabalier
© Getty Images
Hochkarätiges Line-up mit u. a. Pizzera & Jaus, Al Bano, Melissa Naschenweng, Beatrice Egli und Christina Stürmer sorgt für Partystimmung in der Klagenfurter Ostbucht
OE24 auf Google bevorzugen

Sommerliche Partystimmung mit hochkarätigem Line-up in der Klagenfurter Ostbucht: Barbara Schöneberger und Hans Sigl begrüßen zur diesjährigen "Starnacht am Wörthersee" am Samstag, dem 11. Juli 2026, live um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON internationale und nationale Stars und Newcomer aus Schlager, Rock, Pop und Soul: Al Bano, Ray Dalton, Melissa Naschenweng, Beatrice Egli, Angelo Kelly, Vanessa Mai, Maite Kelly, Semino Rossi, Christina Stürmer, Ina Regen, Natalie Holzner, Kamrad und Andreas Gablier, der auch ein Duett mit Pietro Basile singen wird, bringen heuer die "Starnacht"-Bühne zum Leuchten.

Barbara Schöneberger und Hans Sigl
Barbara Schöneberger und Hans Sigl © ORF/ip|media/Peter Krivograd
Melissa Naschenweng
Melissa Naschenweng © ipImedia/Krivograd

Außerdem geben Pizzera & Jaus sowie Ela. ihr "Starnacht"-Debüt. Gleich danach um 23.05 Uhr gibt Schlagerstar Melissa Naschenweng im Doku-Dacapo "Melissa Naschenweng – Die Senkrechtstarterin im Porträt" Einblicke in ihre zwei Lebenswelten: die Welt der rockigen Konzertbühne und die ihrer Heimat, des idyllischen Kärntner Lesachtals.

Auch interessant

1er-Staus zum Ferienstart in OÖ

Von 6.000 Euro zu TV-Millionen: So reich wurden die Geissens

Fünffachjackpot 5,2 Mio. Euro warten bei der Bonus-Ziehung

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Wilde Abenteuer" mit Robert Palfrader und Tom Hanks

Zinnini Elkington erzählt vom Alltag im Krankenhaus

"Hacks" & "The Pitt": Serien-Duell um TV-Oscars

Der verbotene "Fantastic Four"-Film, den niemand sehen durfte

Kult-Comeback: Borat-Star bringt jetzt Ali G zurück

Die "Minions" retten das Kino in Österreich

Hollywood-Beben: 1. Filmrolle für einen KI-Star -  "Tilly" sorgt für Wirbel

Gabalier & Co. rocken "Starnacht am Wörthersee"

Kino-Duell: „Toy Story” lässt „Super Mario” zittern

"Vaiana": Disney-Hit wird zum Realfilm. Mit „The Rock”-Kracher.