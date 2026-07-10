Gabalier & Co. rocken "Starnacht am Wörthersee"

Hochkarätiges Line-up mit u. a. Pizzera & Jaus, Al Bano, Melissa Naschenweng, Beatrice Egli und Christina Stürmer sorgt für Partystimmung in der Klagenfurter Ostbucht

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Sommerliche Partystimmung mit hochkarätigem Line-up in der Klagenfurter Ostbucht: Barbara Schöneberger und Hans Sigl begrüßen zur diesjährigen "Starnacht am Wörthersee" am Samstag, dem 11. Juli 2026, live um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON internationale und nationale Stars und Newcomer aus Schlager, Rock, Pop und Soul: Al Bano, Ray Dalton, Melissa Naschenweng, Beatrice Egli, Angelo Kelly, Vanessa Mai, Maite Kelly, Semino Rossi, Christina Stürmer, Ina Regen, Natalie Holzner, Kamrad und Andreas Gablier, der auch ein Duett mit Pietro Basile singen wird, bringen heuer die "Starnacht"-Bühne zum Leuchten.

Barbara Schöneberger und Hans Sigl © ORF/ip|media/Peter Krivograd

Melissa Naschenweng © ipImedia/Krivograd

Außerdem geben Pizzera & Jaus sowie Ela. ihr "Starnacht"-Debüt. Gleich danach um 23.05 Uhr gibt Schlagerstar Melissa Naschenweng im Doku-Dacapo "Melissa Naschenweng – Die Senkrechtstarterin im Porträt" Einblicke in ihre zwei Lebenswelten: die Welt der rockigen Konzertbühne und die ihrer Heimat, des idyllischen Kärntner Lesachtals.