Von 6.000 Euro zu TV-Millionen: So reich wurden die Geissens

Heute verdienen sie Millionen mit ihrer Reality-Show, doch der Start war bescheiden. Die Geissens enthüllen nun, mit welchen geringen TV-Gagen ihre Karriere im Fernsehen damals begann.

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Das Millionärs-Ehepaar Robert und Carmen Geiss blickt in einem aktuellen YouTube-Video mit dem Unternehmer Markus Baulig auf die Anfänge vor der Kamera zurück. Viele Fans verfolgen das luxuriöse Leben der beiden. Doch im Jahr 2006 sah das finanziell noch ganz anders aus. Für ihren ersten Auftritt in der VOX-Sendung "Goodbye Deutschland" bekamen die beiden für sechs Folgen gerade einmal 6.000 Euro pro Episode. Robert Geiss findet dafür heute deutliche Worte und nennt es eine "lächerliche Nummer".

Harte Verhandlungen und eigene Firma

Laut Carmen Geiss reichte dieser Betrag für ihren damaligen Lebensstil bei Weitem nicht aus, da hohe laufende Kosten wie etwa für ihr Boot anstanden. Die Verhandlungen mit den Sendern übernahm damals Carmen selbst. Sie beschreibt sich als die Freche, die Dinge einfach in den Raum wirft. Weil es immer wieder Probleme mit Produktionsfirmen und Budgetstreitigkeiten gab, gründete das Paar schließlich eine eigene Produktionsfirma.

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Millionen mit der eigenen Show

Seit 2011 läuft ihre eigene Reality-Show "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie". Laut Robert wurden mittlerweile rund 500 Folgen produziert. Heute kassieren sie laut Medienberichten rund 60.000 Euro pro Episode, was eine Gesamtsumme von etwa 30 Millionen Euro ergibt. Auf der OMR-Messe in Hamburg fragte Moderator Kai Pflaume, wie lange es noch weitergeht. Roberts Antwort war eindeutig: "So lange die Leute uns sehen wollen."

Die Geissens: Ihr Luxusleben als Dokusoap © RTL 2

Starkes Team im Hintergrund

Privat bilden die beiden seit Jahrzehnten ein festes Team und treffen auch berufliche Entscheidungen gemeinsam. Sie sind seit vielen Jahren verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter. Erst vor Kurzem machte Carmen ihrem Mann in den sozialen Medien eine persönliche Liebeserklärung. Darin betonte sie, wie wichtig ihr Vertrauen und der Zusammenhalt sind.