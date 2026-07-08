Das gab es noch nie!
Irre Termin-Kollision: Helene und Gabalier im Schlager-Duell
Spannendes Schlager-Duell in Österreich! Am Samstag fegt Helene Fischer mit ihrer bahnbrechenden 360-Grad-Show durch das Wiener Happel Stadion. Zeitgleich mischt Andreas Gabalier die "Starnacht" am Wörthersee auf (20.15 Uhr, ORF2). Ein TV-Hit, der zuletzt bis zu 1,2 Millionen ORF-Zuseher begeisterte und jetzt auch Helene zittern lässt. Ihr Wien-Konzert zum 20-jährigen Bühnenjubiläum ist nämlich noch nicht ausverkauft. Auch am Mittwoch, also nur 4 Tage vor der Mega-Show, waren auf oeticket noch immer Karten in alle Kategorien erhältlich. Die Konzert-Überraschung des Jahres.
Helene: Für das Wien-Konzert gibt es noch Tickets
Branchen-Insider wähnen die Hit-Flaute - mit der aktuellen Single "Heute Nacht", die ihr in Deutschland Chart-Gold brachte schaffte es Helene bei uns ja nur auf Platz 24 - und die extrem lange Vorlauf-Zeit als Grund. Das Wien-Konzert ging ja bereits im Herbst 2023 in den Verkauf. Von "Flop" zu sprechen wäre dennoch fatal. Durch die bahnbrechende 360-Grad-Bühne, die in der Stadionmitte aufgebaut wird, könnte Helene in Wien durchaus die Jahresbestmarke einfahren.
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Gabalier: Größter Hit seit 13 Jahren!
Gabalier indes, schwimmt nach Jahren der Chart-Flaute, wo er seit "Neuer Wind" im Jahr 2020 keinen einzigen Song (!) mehr in den Austria-Top-40 platzieren konnte, endlich wieder auf der Erfolgswelle. Mit "Una canzone per te", das er im Duett mit Pietro Basile aufgenommen hat, hält er seit Tagen die Spitze der iTunes-Charts. Sein größter Hit seit "Go For Gold" (2013). Jetzt gibt’s die ORF-Premiere.
Am Samstag zündet Gabalier seinen Sommerhit bei der "Starnacht". Auch Michael Patrick Kelly, Pupo, Nik P., Lemo, Kerstin Ott, Charlien und Melissa Naschenweng sind bei der Schlager-Sendung dabei. Eine starke Konkurrenz für die Königin des Schlagers, Helene Fischer und ihr Wien-Konzert.
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