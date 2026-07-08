Ostrowski: Heimlicher WM-Stream bei Kinopremiere!

Promi-Auflauf am Dienstagabend im Wiener Gartenbaukino bei der feierlichen Premiere von "The Stories" – doch für den heimlichen Höhepunkt des roten Teppichs sorgte Schauspieler Michael Ostrowski mit einem modischen Statement und einer sportlichen Prioritätenverschiebung.

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Das geschichtsträchtige Gartenbaukino in Wien verwandelte sich am 7. Juli in das Epizentrum der heimischen Filmwelt. Zahlreiche namhafte Stars und Sternchen ließen es sich nicht nehmen, die feierliche Premiere des neuen Streifens "The Stories" gebührend zu feiern. Angeführt wurde die Riege der Prominenten von Hauptdarstellerin Valerie Pachner, die einmal mehr mit einem eleganten Auftritt im Blitzlichtgewitter der Fotografen überzeugte.

Michael Ostrowski ist ganz im WM-Fieber. © Andreas Tischler / Vienna Press

Heimlicher Fußball-Stream: Ostrowski zieht alle Blicke auf sich

Trotz des hochkarätigen Casts war es jedoch ein anderer, der den Abend auf ganz besondere Weise prägte: Michael Ostrowski. Für den beliebten Schauspieler war es der erste offizielle Auftritt im Rampenlicht seit seinem vielbeachteten Moderations-Einsatz beim Eurovision Song Contest. Und das Comeback auf dem roten Teppich hätte kaum auffälliger ausfallen können. In einem knallgelben, gemusterten Kurzarmhemd avancierte Ostrowski sofort zum modischen Gesprächsthema des Abends.

Valerie Pachner und Amir El-Masry © Andreas Tischler / Vienna Press

Doch nicht nur sein Outfit sorgte für Schmunzeln, sondern auch seine ganz eigene Gestaltung des Abendprogramms. Da parallel zur Kinopremiere der Ball bei der Europameisterschaft rollte, fackelte der bekennende Sportfan nicht lange. Kurzerhand wurde das Smartphone gezückt und das Kino zur Fanzone umfunktioniert. Anstatt den Blick starr auf die große Leinwand zu richten, genoss Ostrowski den Fußball-Abend per Live-Stream direkt auf der Handfläche – ein herrlich sympathischer Moment, der die glanzvolle Kinopremiere um eine humorvolle Anekdote reicher machte.