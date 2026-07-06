Amira Aly: Baby-Glow im Liebes-Urlaub

Inmitten der Schwangerschafts-Halbzeit gönnt sich Moderatorin Amira Aly eine sonnige Auszeit auf Mallorca und verzückt ihre Fangemeinde mit süßen Aufnahmen.

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Die gebürtige Kärntnerin lässt im Urlaub auf der Lieblingsinsel der Deutschen derzeit ordentlich die Seele baumeln. Die Vorfreude auf ihr drittes Kind ist Amira Aly ins Gesicht geschrieben – der berühmte "Baby-Glow" lässt grüßen. Stolz präsentiert die werdende Mama ihre Rundungen in verschiedenen Urlaubs-Looks: Mal posiert sie im knappen Bikini am Pool, mal im engen Schlauchkleid oder sportlich im Gym-Body. Dass sie trotz Schwangerschaft weiterhin fleißig trainiert, brachte ihr zuletzt zwar Kritik ein, was die Moderatorin jedoch cool konterte.

Auf Mallorca stehen neben Spaziergängen durch die Natur vor allem Entspannung und das Stillen von Schwangerschaftsgelüsten auf dem Programm. Kulinarisch verwöhnt sich die 33-Jährige sowohl mit Süßem wie Waffeln und Eis als auch mit deftigen, gut durchgegarten Fischgerichten.

Romantisches Detail: Eine Handvoll Liebesglück

Für das absolute Highlight in ihrer Instagram-Fotogalerie sorgt allerdings ein ganz dezentes, aber hochgradig romantisches Detail: Auf einem der Schnappschüsse liegt in der mallorquinischen Sonne sanft eine Männerhand auf Amiras wachsendem Babybauch. Es ist die Hand von Moderator Christian Düren (36). Nach der turbulenten Trennung von Comedian Oliver Pocher (48), mit dem sie bereits zwei gemeinsame Söhne hat, fand Amira in Düren ihre neue große Liebe – das anstehende Baby krönt nun das gemeinsame Patchwork-Glück.

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Die Fangemeinde schmilzt angesichts der privaten Einblicke regelrecht dahin. Unter dem Posting häufen sich die begeisterten Kommentare. "Wow, so schön schaust du aus mit deinem süßen Babybauch", schwärmt ein User, während ein anderer treffend bemerkt: "Hot Mama. Man sieht, wie gut dir der richtige Mann tut."