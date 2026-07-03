Promi-Auflauf
"Carmen" am Heumarkt begeistert VIPs bei der Premiere
Am Donnerstag feierte die Produktion einen glanzvollen Saisonauftakt mit insgesamt zwölf geplanten Open-Air-Vorstellungen auf dem Gelände des Wiener Eislaufvereins am Heumarkt. Vor der beeindruckenden Kulisse genossen die Besucher das spanische Flair bei kulinarischen Angeboten, bevor die Oper begann. Die Veranstaltung steht auch im Jahr 2026 unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Michael Ludwig. Damit etabliert sich der Wiener Opernsommer fest im heimischen Kulturkalender.
Wiener Opernsommer feiert Auftakt
In der Titelrolle der Carmen war die US-Mezzosopranistin Isabel Leonard zu sehen. Flankiert wurde sie vom italienischen Startenor Oreste Cosimo als Don José und dem österreichischen Bariton Daniel Gutmann als Escamillo. Kabarettist Hosea Ratschiller führte als Erzähler in der Rolle von Georges Bizet durch die Handlung. Die musikalische Leitung des Wiener KammerOrchesters und des Philharmonia Chors Wien lag bei Intendant Joji Hattori.
Großer Promi-Auflauf in Wien
Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten folgten der Einladung zum offiziellen Auftakt. Unter den Gästen der Premiere befanden sich unter anderem Unternehmerin Jaqueline Lugner, Musikproduzent Christian Kolonovits, Musical-Star Marika Lichter sowie Geiger Yury Revich und Schauspielerin Mercedes Echerer. Sie sahen eine Inszenierung von Regisseur Dominik am Zehnhoff-Söns mit einem Bühnenbild von Manfred Waba.
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