"Carmen" am Heumarkt begeistert VIPs bei der Premiere

Der Wiener Opernsommer ist feierlich in seine dritte Saison gestartet. Mit Georges Bizets Meisterwerk "Carmen" verwandelte sich die Open-Air-Bühne in eine spanische Stierkampfarena.

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Am Donnerstag feierte die Produktion einen glanzvollen Saisonauftakt mit insgesamt zwölf geplanten Open-Air-Vorstellungen auf dem Gelände des Wiener Eislaufvereins am Heumarkt. Vor der beeindruckenden Kulisse genossen die Besucher das spanische Flair bei kulinarischen Angeboten, bevor die Oper begann. Die Veranstaltung steht auch im Jahr 2026 unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Michael Ludwig. Damit etabliert sich der Wiener Opernsommer fest im heimischen Kulturkalender.

Marika Lichter, Manfred Waba © Starpix / A. Tuma

Wiener Opernsommer feiert Auftakt

Sissy Stumpf & Edith Leyrer © Starpix / A. Tuma

In der Titelrolle der Carmen war die US-Mezzosopranistin Isabel Leonard zu sehen. Flankiert wurde sie vom italienischen Startenor Oreste Cosimo als Don José und dem österreichischen Bariton Daniel Gutmann als Escamillo. Kabarettist Hosea Ratschiller führte als Erzähler in der Rolle von Georges Bizet durch die Handlung. Die musikalische Leitung des Wiener KammerOrchesters und des Philharmonia Chors Wien lag bei Intendant Joji Hattori.

Jacqueline Lugner mit Begleitung © Starpix / A. Tuma

Großer Promi-Auflauf in Wien

Manfred Ainedter & Enkelin Leni © Starpix / A. Tuma

Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten folgten der Einladung zum offiziellen Auftakt. Unter den Gästen der Premiere befanden sich unter anderem Unternehmerin Jaqueline Lugner, Musikproduzent Christian Kolonovits, Musical-Star Marika Lichter sowie Geiger Yury Revich und Schauspielerin Mercedes Echerer. Sie sahen eine Inszenierung von Regisseur Dominik am Zehnhoff-Söns mit einem Bühnenbild von Manfred Waba.