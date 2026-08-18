Chemo? Jazz Gitti gibt Krebs-Update

Nach Wochen voller Ungewissheit warteten die Fans gespannt auf die Ergebnisse der entscheidenden Nachuntersuchung. Nun meldet sich die Kult-Sängerin selbst zu Wort und gewährt Einblicke in ihren aktuellen Gesundheitszustand.

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Der Leidensweg des Wiener Originals begann im Frühjahr. Am 16. Mai wurde bei der Entertainerin ein sogenanntes Merkelzellkarzinom am rechten Ellbogen operativ entfernt – ein seltener, besonders aggressiver Hauttumor. Da der Eingriff Spuren hinterließ und die Heilung am Gelenk kompliziert verlief, war in den darauffolgenden Wochen sogar noch eine komplexe Hauttransplantation erforderlich.

Seither bangten die Anhänger der Stimmungskanone um Gitti: Hat der Krebs bereits gestreut und droht dem Austropop-Star nun ein langer, kräftezehrender Behandlungsmarathon?

Bestrahlungstherapie

Ein umfassendes PET-CT brachte nun endlich Licht ins Dunkel – und sorgte bei der Sängerin für Freudentränen. Das detaillierte Scan-Ergebnis zeigt weder vergrößerte Lymphknoten noch Hinweise auf bösartige Metastasen im Körper. Die Erleichterung könnte kaum größer sein, denn damit steht fest: Eine schwere Chemotherapie bleibt der 80-Jährigen erspart!

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Ganz ohne Nachbehandlung geht es allerdings doch nicht weiter. Um das Risiko eines Rückfalls zu minimieren und eventuelle mikroskopisch kleine Restzellen sicher zu eliminieren, absolviert Jazz Gitti in den kommenden fünf Wochen eine tägliche Bestrahlungstherapie.

Die Künstlerin blickt der anstehenden Phase dennoch mit ihrer gewohnt unerschütterlichen Lebensfreude und einer großen Portion Kampfgeist entgegen. "Ich bin einfach nur unglaublich erleichtert, dankbar und glücklich. Jetzt heißt es: noch einmal durchziehen und dann hoffentlich dieses Kapitel abschließen", bedankte sich das Wiener Original voller Hoffnung bei ihrer treuen Community für die riesige Unterstützung.