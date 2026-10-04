Jazz Gitti: "Schaden" nach der Strahlentherapie

Mehrere Operationen und fünf Wochen tägliche Strahlentherapie überstanden.

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Der Schock war groß, als Austropop-Legende Jazz Gitti ihre Krebs-Diagnose öffentlich machte: Bei ihr wurde Mitte Mai am rechten Ellbogen ein Merkelzellkarzinom entdeckt - eine extrem seltene und aggressive Form!

Die Sorge um die Entertainerin war groß. Die 79-Jährige ließ seitdem ihre Fans an ihrem durchaus schweren und schmerzhaften Weg - mit mehreren Operationen und fünf Wochen Strahlentherapie - teilhaben. Jetzt gibt es endlich wieder ein Update.

"Strahlentherapie vorbei! Große Erleichterung"

Auf Instagram postet sie ein Video, in dem sie ein Update zu ihrer Behandlung gibt: Das PET-CT zeigte ja schon im August keine vergrößerten Lymphknoten und auch keine Metastasen. Große Erleichterung bei der Sängerin - und ihren Fans.

Denn das hieß für Jazz Gitti alias Martha Butbul: Sie braucht keine Chemotherapie. Diese wäre in ihrem Alter auch zusätzlich eine Belastung für ihren Körper gewesen.

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Nun hat die tapfere Künstlerin auch ihre tägliche Bestrahlung hinter sich, wie sie mit "großer Erleichterung" bekannt gibt. Doch: Die Strahlentherapie hat "leider Schaden" am Ellbogen verursacht.

"Den müssen wir noch hinkriegen - aber das packen wir schon!" gibt sie sich gewohnt kämpferisch. Dazu hält sie ihren Ellbogen mit einer großen Brandwunde in die Kamera - nichts für schwache Nerven!

Ihre gute Laune lässt sich Gitti aber nie verderben und fordert ihre Fans auf, das Video und Posting zu teilen: "Schickt es Familie oder Freunden, die gerade etwas Aufmunterung brauchen - verbreitet gemeinsam gute Laune, Hoffnung und Lebensfreude!"