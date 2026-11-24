Get Together
Burgenland-Festivals: 500.000 Gäste und ein Geburtstag
Auf Burg Schlaining trafen sich Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil sowie Intendanten und Kulturverantwortliche der burgenländischen Festivals, um gemeinsam auf die Saison 2026 zurückzublicken. Diese verlief höchst erfolgreich: 500.000 Zuschauer waren diesen Sommer mit dabei.
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Austausch über zukünftige Perspektiven
Das Zusammenkommen auf Burg Schlaining diente nicht nur dem Rückblick auf die Sommermonate. Es bot den Beteiligten zugleich die Gelegenheit für einen Austausch über zukünftige Chancen und gemeinsame Perspektiven der burgenländischen Festivals.
Überraschung für Alfons Haider
Für einen besonderen Moment abseits der Bilanz sorgte eine Überraschung bei dem Treffen. Das Geburtstagskind Alfons Haider erhielt eine Torte, da er zwar nicht 500.000, aber immerhin "nur" 25.202 Lebenstage - oder 69 Jahre - zu feiern hatte. Happy Birthday!
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