Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zog am Dienstag auf Burg Schlaining gemeinsam mit Kulturverantwortlichen eine Bilanz der burgenländischen Festivals in der Saison 2026 - und gratulierte Mörbisch-Intendanten Alfons Haider zum 69er.

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Auf Burg Schlaining trafen sich Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil sowie Intendanten und Kulturverantwortliche der burgenländischen Festivals, um gemeinsam auf die Saison 2026 zurückzublicken. Diese verlief höchst erfolgreich: 500.000 Zuschauer waren diesen Sommer mit dabei.

Austausch über zukünftige Perspektiven

Das Zusammenkommen auf Burg Schlaining diente nicht nur dem Rückblick auf die Sommermonate. Es bot den Beteiligten zugleich die Gelegenheit für einen Austausch über zukünftige Chancen und gemeinsame Perspektiven der burgenländischen Festivals.

Hans Peter Doskozil gratuliert Alfons Haider © Andreas Hafenscher

Überraschung für Alfons Haider

Für einen besonderen Moment abseits der Bilanz sorgte eine Überraschung bei dem Treffen. Das Geburtstagskind Alfons Haider erhielt eine Torte, da er zwar nicht 500.000, aber immerhin "nur" 25.202 Lebenstage - oder 69 Jahre - zu feiern hatte. Happy Birthday!