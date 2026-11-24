Mitten in der Bundeshauptstadt uriges Hüttenflair genießen: In der Leopoldstadt lud der Alm Advent zum hochkarätigen vorweihnachtlichen Get-together ein.

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Wer glaubt, alpine Gemütlichkeit gebe es nur auf der Skipiste, wurde vor der Messe Wien eines Besseren belehrt. Bereits zum sechsten Mal verwandelt der Alm Advent das Areal in ein Hüttendorf aus echten Altholz-Chalets, das noch bis zum 18. Dezember seine Pforten öffnet. Das Konzept verbindet urbane Großzügigkeit mit tief verschneitem Hütten-Charme: Unter den Dächern finden bis zu 600 Sitzplätze sowie 750 Sitz- und Stehplätze Platz – freie Sicht aufs festliche Geschehen inklusive. Was 2019 seine Premiere feierte und nach pandemiebedingter Pause seit 2022 wieder auf Touren kam, gehört längst zum Fixstarter im Wiener Kalender.

Mentalmagie, Ministerin & Mister Austria

Corinna und Danilo Kamper-Cammpisi. © JUERGEN HAMMERSCHMID

Dass das Hüttendorf die Massen anzieht, bewies die Gästeliste des Abends aufs Trefflichste. Neben Bundesministerin Claudia Bauer genossen die amtierenden Weltmeister der Mentalmagie, Anca und Lucca Lucian, sowie Zauber-Urgestein Gaetan Bloom den vorweihnachtlichen Schick. Für den sportlich-glamourösen Schliff sorgten das Power-Paar Corinna und Danilo Kamper-Campisi sowie der amtierende Mr. Austria Christopher Dengg.

Christopher Dengg mit Freundin Verena © JUERGEN HAMMERSCHMID

Soul-Töne & flüssiger Segen vom Bierpapst

Auch die musikalische und mediale Fraktion ließ sich nicht zweimal bitten: Soulsängerin Dorretta Carter und Schauspieler Christoph Schlagenhaufen mischten sich gut gelaunt unters Volk.

BM Claudia Bauer, Karin Thaler, Claudia Wiesner, Thomas Peschta © JUERGEN HAMMERSCHMID

Dass dabei auch der Gerstensaft die ihm gebührende Würdigung erfuhr, dafür garantierte Bierpapst Conrad Seidl höchstpersönlich. Bei regionalen Schmankerln und kühlen Spezialitäten zelebrierte die Prominenz ein Miteinander, das im Wiener Advent wahrlich seinesgleichen sucht!