Lindt-Teddy
Promis schreiben Weihnachtsgrüße für Caritas-Kinder
Beim Get-together in der Lindt Golden Christmas Erlebniswelt am Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn stand die Frage im Mittelpunkt, wem man zu Weihnachten eine besondere Freude machen möchte. Unter dem Motto "Say It With Lindt Teddy" wurde daraus ein vorweihnachtliches Ritual gemacht, bei dem es darum geht, innezuhalten, an andere zu denken und ein paar persönliche Worte zu schenken. Eine handgeschriebene Botschaft, die mit einer festlichen Schleife am Lindt Teddy befestigt wird, macht den weihnachtlichen Klassiker zu einem persönlichen Gruß.
Persönliche Grüße vor Schloss Schönbrunn
Vor der festlich beleuchteten Kulisse von Schloss Schönbrunn griffen Kabrattistin Caroline Athanasiadis, Sängerin Missy May sowie die Musical-Stars Maya Hakvoort, Ann Mandrella, Celena Pieper und Pia Baresch bei Lindt Hot Chocolate selbst zu Stift und Karte. Sie schrieben persönliche Weihnachtsgrüße, die zusammen mit dem Lindt Teddy an die Mutter-Kind-Häuser der Caritas verschenkt werden. Zusätzlich spendet Lindt & Sprüngli weitere 1.000 Stück verschiedener Schokoladenprodukte, um den Müttern und Kindern in den Einrichtungen eine kleine Freude zu bereiten und zu zeigen, dass jemand an sie denkt.
Stimmen zum vorweihnachtlichen Engagement
Fabian Reinhardt, CEO Lindt & Sprüngli Österreich, sagte zu dem Abend: "Weihnachten ist die Zeit, in der wir an andere denken – und genau das haben unsere Gäste an diesem Abend gezeigt." Weiter erklärte er: "Hinter jedem Teddy steckt eine persönliche Botschaft, die den Familien in den Mutter-Kind-Häusern eine kleine Weihnachtsfreude bereiten soll."
Auch Missy May beschrieb, dass für sie Weihnachten an diesem Abend ein Stück weit begonnen habe: "Nicht nur, weil wir hier an einem wunderschönen Ort stehen und ich die beste Schokolade getrunken habe, sondern weil man an solchen Tagen merkt, wie wichtig es ist, an andere Menschen zu denken."
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Dank der Caritas an Beteiligte
Caritasdirektor Klaus Schwertner betonte die Bedeutung der Aktion für betroffene Familien: "Gerade für Familien, die schwierige Zeiten durchleben, können kleine Gesten Großes bewirken. Die persönlichen Weihnachtsbotschaften und die über 1.000 gespendeten Schokolade-Produkte bringen Freude in unsere Mutter-Kind-Häuser und zeigen den Müttern und Kindern: Es gibt Menschen, die an sie denken. Herzlichen Dank für die Unterstützung."
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