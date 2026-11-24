Austro-Star
The Voice: Maja Atzmüller löst Millionen-Hype aus!
Der Weg der Niederösterreicherin durch die renommierte Castingshow war bisher von viel Begeisterung geprägt. Schon bei ihrer Blind Audition stellte Maja ihre stimmliche Ausnahmestellung unter Beweis, als sie mit einer mitreißenden Darbietung von Janis Joplins Klassiker "Piece of My Heart" sämtliche Coaches von den Sitzen riss.
In den darauffolgenden Battles untermauerte sie ihr Talent eindrucksvoll an der Seite von Gesangspartner Ruben Claro mit einer explosiven gemeinsamen Interpretation von Billy Idols Kulthit "Rebel Yell". Bei den entscheidenden Teamfights am 20. November setzte sie schließlich zum ganz großen Befreiungsschlag an: Ihre zutiefst persönliche und markerschütternde Darbietung von Janis Joplins "Cry Baby" sicherte ihr das heiß begehrte Ticket für die Live-Shows.
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Viraler Sensationserfolg auf TikTok bricht alle Rekorde
Wie gewaltig die Resonanz auf Majas jüngsten Auftritt ausfällt, zeigen die nackten Zahlen in den sozialen Medien. Bereits innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Ausstrahlung wurde das Video ihrer Darbietung auf der Plattform TikTok rund eine Million Mal angeklickt. Mittlerweile zählt der emotionale Clip über 1,9 Millionen Aufrufe und mehr als 110.000 begeisterte Likes. Die junge Künstlerin selbst zeigt sich von der weltweiten Unterstützung überwältigt: "Mir bedeutet der Einzug ins Halbfinale unendlich viel, ich bin so dankbar für alle Menschen, die meine Art Musik zu machen cool finden!"
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Entscheidung fällt am 4. Dezember
Am Freitag, dem 4. Dezember, um 20.15 Uhr wird es für die Sängerin aus St. Andrä-Wördern ernst. Im großen Live-Halbfinale auf SAT.1 und Joyn kämpft sie um den Einzug in die finale Endrunde, wobei das Fernsehpublikum per Voting über ihr Weiterkommen mitentscheidet. Die genauen Abstimmungsmodalitäten werden während der Live-Sendung bekannt gegeben. Sollte Maja auch diese Hürde meistern, wartet am Freitag, dem 11. Dezember, das große Finale.
Das Star-Foto des Tages
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