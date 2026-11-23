Am 28. November verwandelt sich die Wiener Hofburg in einen Schauplatz für Kunst, Haltung und gelebte Solidarität. Unter dem Titel RISE! ORANGE THE NIGHT versammeln sich internationale Künstlerinnen und heimische Spitzenprominente, um im Rahmen der weltweiten UN-Women-Kampagne ein kraftvolles Signal gegen Gewalt an Frauen zu setzen.

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Wo sonst im Dreivierteltakt geschwelgt wird, regieren am 28. November Kunst, klare Haltung und bedingungslose Solidarität. Unter dem Motto RISE! ORANGE THE NIGHT verwandelt sich die Wiener Hofburg im Rahmen der weltweiten UN-Women-Kampagne in eine hochkarätige Plattform gegen Gewalt an Frauen. Wenn geschichtsträchtige Prunksäle in leuchtendes Orange getaucht werden, trifft glanzvolle Bühnenkunst auf gesellschaftliche Dringlichkeit – ein Abend, der Aufrütteln mit Eleganz vereint.

Weltklasse-Ballett & Stimmgewalt für die gute Sache

Das Programm liest sich wie ein Manifest der Extraklasse: Ein absolutes Glanzlicht verspricht die Ballett-Weltpremiere der gefeierten Staatsballett-Solotänzerinnen Liudmila Konovalova und Rebecca Horner unter der Regie-Choreografie von Sophie Laplane. Musikalisch und dramaturgisch spannen Latin-Grammy-Nominierte Tamara Flores, die iranische Aktivistin Vazista, Songwriterin Christl, DJ-Größe Dominique Jardin sowie das immersive Nesterval Theater den Bogen.

Mit dem Projekt SCHWEIGEN von Peter Praschinger bekommt die Initiative zudem eine zutiefst berührende, visuelle Stimme. Durch das dichte Programm führen TV-Liebling Lilian Klebow und ORF-Journalistin Mari Lang, während Nestroy-Nominee Christina Tscharyiski hinter den Kulissen die Regiefäden zieht.

Vom Rennfahrer bis zur Kaiser-Nachfahrin: Promis zeigen Kante

Die VIP-Gästeliste beweist, dass diese Mission quer durch alle Gesellschaftsschichten bewegt. Neben Unternehmerin Birgit Lauda-Sieberer, Rennfahrer Ferdinand Habsburg-Lothringen, Starkünstlerin Billi Thanner und ORF-Wetterikone Marcus Wadsak haben sich auch Medizinerin Christine Reiler, Filmproduzentin Lila Schwarzenberg sowie FM4-Chefin Dodo Roščić angekündigt.

Ferdinand Habsburg © Getty Images

Ebenso schärfen Ex-Kampfsportler Fadi Merza, die GNTM-Erfolgs-Ladies Lou-Anne und Martina Gleissenebner-Teskey die Promi-Riege. Das Schönste an der glamourösen Sause: Der gesamte Reinerlös fließt direkt an den Verein MADITA sowie das Caritas-Projekt Star*k, die sich tagtäglich für den Schutz und die Zukunft bedrohter Frauen und Mädchen starkmachen.

Ein Abend, an dem Wien nicht nur leuchtet, sondern hinhört!