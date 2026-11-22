Bei Nina "Bambi" Bruckner steht das Leben niemals still: Die bekannte Ex-Freundin des verstorbenen Baumeisters Richard Lugner übernimmt auf Einladung von Jacqueline Lugner neue verantwortungsvolle Aufgaben in der Wiener Lugner City.

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In der traditionsreichen Lugner City im 15. Wiener Gemeindebezirk ist Nina Bruckner seit vielen Jahren ein vertrautes Gesicht für Kunden und Besucher. Bislang kümmerte sich "Bambi" vor allem um die Anliegen am zentralen Informationsschalter. Nun winkt der engagierten Wienerin eine echte Beförderung, die sie mit großem Enthusiasmus antritt. "Herr Friede und Jacqueline Lugner haben mich gefragt, ob ich ins Marketingteam dazukommen möchte. Jetzt mache ich in der Lugner City neben der Info auch Marketing, was mich sehr freut", verriet Bambi über ihre erweiterten Kompetenzen im Familienunternehmen.

Damit baut die Unternehmensführung rund um Richard Lugners Tochter Jacqueline und Geschäftsführer Gerald Friede gezielt auf die langjährige Erfahrung des Publikumslieblings.

Erfolgreiche Kinder: Werbedeals und Führerschein

Doch nicht nur beruflich, auch im privaten Umfeld herrscht reges Treiben im Hause Bruckner. Ihre älteste Tochter Larissa tritt beruflich bereits in die Fußstapfen ihrer geschäftstüchtigen Mutter. Ab Jänner wird die junge Frau das Gesicht einer Werbekampagne für das Nascheck. Zudem standen Mutter und Tochter kürzlich gemeinsam vor der Kamera, um einen Werbespot für ein Antiquitätengeschäft im 13. Wiener Gemeindebezirk zu drehen. Zeitgleich feiert auch Sohn Lionel einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zum Erwachsenwerden: Er absolviert gerade die Ausbildung zum L17-Führerschein, um schon bald selbstständig mobil zu sein.

Lionel (links) und Larissa (rechts) bei der zweiten Hochzeit ihrer Eltern im Sommer 2026. © Christina Noelle

Jury-Einsatz in Oberösterreich und Kunst in Tirol

Der Terminkalender von Bambi ist für die kommenden Wochen bis zum Rand gefüllt. Schon in den nächsten Tagen steht ein Ausflug nach Oberösterreich an, bei dem sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Senad wieder einmal etwas Paarzeit verbringen kann. Die beiden wurden als Juroren für eine große Karaoke-Veranstaltung in der Paschinger PlusCity engagiert. Im Anschluss an das Gesangsevent steht ein runder Familiengeburtstag von Tochter Larissa auf dem Plan.

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Danach führt die Reise quer durch die Bundesländer: In der Steiermark ist Bambi bei einem festlichen Christkindlmarkt in Graz als prominenter Stargast gebucht. In Tirol wiederum wartet ein anspruchsvolles Kunstprojekt in Innsbruck auf sie, für das ein aufwendiges Fotoshooting angesetzt ist. Die dort entstehenden Bilder werden später im Rahmen einer offiziellen Kunstausstellung präsentiert.

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Arbeitseinsatz am Heiligen Abend und Urlaub zum Jahreswechsel

Trotz der vielen Außentermine bleibt Nina Bruckner ihren Wurzeln in der Lugner City treu. Am Heiligen Abend schiebt sie eine Schicht im Einkaufszentrum, um für die Kunden da zu sein. Erst nach getaner Arbeit versammelt sich die Großfamilie zum besinnlichen Fest, das gemütlich in den eigenen vier Wänden zelebriert wird. Zum Jahreswechsel gönnen sich Bambi und ihre Liebsten schließlich eine wohlverdiente Auszeit: Über Silvester bricht die Familie für einige erholsame Urlaubstage auf, um neue Energie für das kommende Jahr zu tanken.