Von Balenciaga
Austro-Aktrice begeistert mit "Luxus-Chips" um 1.650 Euro
Auf dem roten Teppich der GQ "Men of the Year"-Awards in Berlin funkelten am Freitagabend Schmuck und Designerroben, doch für einen der auffälligsten Momente sorgte ausgerechnet ein vermeintlicher Snack. Schauspielerin Sunnyi Melles (68) trug zu ihrem schwarzen Look eine knallrote Tasche unter dem Arm, die auf den ersten Blick wie eine gewöhnliche Tüte Kartoffelchips wirkte – tatsächlich handelte es sich aber um die "Chips Bag" von Balenciaga, die aktuell 1.650 Euro kostet.
Detailverliebter Mode-Gag aus Italien
Das Accessoire wird in Italien gefertigt und besteht aus glänzendem Leder. Vorne und hinten trägt die Tasche einen Chips-Aufdruck, oben lässt sie sich mit einem Reißverschluss schließen und innen verfügt sie über ein spiegelndes Futter. Auch die Maße erinnern an das Vorbild aus dem Supermarktregal: Sie ist knapp 30 Zentimeter hoch, 20 Zentimeter breit und lediglich einen halben Zentimeter tief.
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Idee sorgte schon 2022 für Diskussionen
Ganz neu ist das Konzept des Luxuslabels allerdings nicht. Bereits 2022 präsentierte Balenciaga Leder-Chipstüten, damals noch in Kooperation mit Lay’s. Die Modelle erschienen in unterschiedlichen "Geschmacksrichtungen" – also Farben wie Gelb, Blau, Grün und Rot – und lösten schon damals wegen ihres vierstelligen Preises Diskussionen aus.
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