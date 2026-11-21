Bahati Venus und Ehemann Marzio gönnten sich nach ihrer TV-begleiteten Hochzeit eine private Zugabe auf Schloss Leopoldskron in Salzburg und planen nun ihre Flitterwochen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nachdem das Paar am 26. September in Italien TV-begleitet geheiratet hatte – inklusive vergessener Brautstrauß-Panne –, folgte nun ein ganz privater Moment auf Schloss Leopoldskron in Salzburg. In der Schlosskapelle erlebten Bahati Venus und Marzio, auch "My Love" genannt, fernab vom Trubel eine intime Auszeit in märchenhafter Kulisse.

Bahati Venus © zVg

Romantik im Salzburger Marmorsaal

Während ihres Aufenthalts in Salzburg genossen die beiden die besondere Atmosphäre und frühstückten im prächtigen Marmorsaal. Statt Kameras und großem Trubel stand dabei die gemeinsame Ruhe im Mittelpunkt.

Skorpion-Geburtstage und Kurztrip

Als Skorpione feiern Bahati und Marzio ihre Geburtstage aktuell mit einem Kurztrip nach Baku in Aserbaidschan. Dort verbringen sie die Feierlichkeiten abseits des Alltags, bevor das nächste Reisekapitel ansteht.

Bahati Venus und Ehemann Marzio © zVg

Verhandlungen über die Flitterwochen

Im kommenden Jahr sollen schließlich romantische Flitterwochen folgen. Wo es genau hingeht, steht laut Bahati allerdings noch nicht endgültig fest: "Beim genauen Reiseziel für unsere Flitterwochen sind wir uns allerdings noch nicht ganz einig – da laufen gerade noch Verhandlungen", verriet sie augenzwinkernd. Bis eine Entscheidung fällt, bleibt das Ziel ihrer Flitterwochen also noch offen.