Tamara Trojani und Konstantin Schenk verbinden internationale Bühnenkunst, Musik, Humor und kulinarische Tradition zu einem einzigartigen Erlebnis. Gefeiert wurde mit 80 Freunden, Wegbegleitern und einem Gansl-Menü.

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Manche Orte sind mehr als ein Gasthaus. Sie sind Begegnungsstätten, Zeitzeugen und kleine Bühnen des Lebens. Das Schönbrunner Stöckl ist ein solcher Ort. Seit 50 Jahren wird hier Wiener Gastlichkeit gelebt, Geschichte geschrieben und ein Stück Wiener Kultur bewahrt. Seit mittlerweile zehn Jahren ist es zudem die Heimat des Schönbrunner Dinner-Theaters, das von den Künstlerwirtsleuten Tamara Trojani und Konstantin Schenk mit viel Leidenschaft, künstlerischem Anspruch und unverwechselbarem Wiener Charme geprägt wird. Zwei Jubiläen, die für eine außergewöhnliche Verbindung stehen: zwischen Tradition und Unterhaltung, Kulinarik und Kunst, internationaler Bühnenerfahrung und persönlicher Nähe.

Vera Russwurm, Birgit Sarata © Jürgen Hammerschmid

Gansl und Promis

Alexander Rüdiger, Kathi Steininger © Jürgen Hammerschmid

Gefeiert wurde mit einer Jubiläumsshow und einem "gans" schmackhaften 4-Gang-Ganslmenü vor 80 Freunden und Wegbegleiter wie ua. Zoryana Kushpler, Vera Russwurm, Birgit Sarata, Dorretta Carter, Christina Lugner, Christian Deix, Alexander Rüdiger, Edith Leyrer, Kathi Steininger, Gerhard Ernst und Benita Ferrero-Waldner. Das Publikum belohnte das herzliche Stöckl-Team sowie die Bühnenperformances von Tamara Trojani und ihren Söhnen Ivan und Oscar Troiani sowie von Bühnenpartner Konstantin Schenk mit minutenlangem Jubel und Standing Ovations.