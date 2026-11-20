In der beliebten britischen ITV-Morgenshow "This Morning" hat Harry offen über seine Rückkehr nach Großbritannien und das neue Leben mit Ehefrau Meghan gesprochen.

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Damit hatte im britischen Frühstücksfernsehen wohl keiner gerechnet: Nach sechs Jahren im kalifornischen Exil saß Prinz Harry plötzlich live auf der Couch der ITV-Erfolgsshow "This Morning" – und kippte mit den Moderatoren Dermot O'Leary und Alison Hammond nicht nur spontan einen Whisky-Shot, sondern schüttete sein königliches Herz aus.

Der Herzog von Sussex schwärmte vor Millionen Zusehern von seiner alten Heimat und stellte klar, wie sehr er das nasskalte Schmuddelwetter, echte Pub-Besuche und Spaziergänge am Land im sonnigen Montecito vermisst habe. London fühle sich für ihn nach wie vor wie ein echtes Zuhause an.

Akzent-Austreiben & Weihnachtsfest ohne die Royals

Ein tiefes Schmankerl gab es beim Thema Nachwuchs: Archie und Lilibet sind seit September an einer englischen Schule eingeteilt. Das Tragen einer klassischen Schuluniform sei zwar ein enormer Kulturschock gewesen, habe dem Selbstbewusstsein der Kids aber einen gewaltigen Schub verpasst. Scherzhaft legte Harry nach: Mit Hilfe der neuen Schulfreunde treibe er den beiden aktuell beharrlich den amerikanischen Akzent aus!

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Für das bevorstehende Fest der Liebe gab es allerdings eine kalte Dusche in Richtung Palast: Auf Schloss Sandringham ist Harry heuer nicht eingeladen. Gefeiert wird stattdessen mit Meghans Mutter Doria Ragland – inklusive Schnee-Garantie und Truthahn oder Gumbo aus der Küche von Frau und Schwiegermutter, denn der Prinz überlässt das Kochen lieber den Profis.

Backen mit dem TV-Koch & Votum für Pattinson

Dass der Prinz den Schmäh nicht verlernt hat, bewies er bei seinen Studio-Späßen: Er half TV-Koch Phil Vickery beim Kneten des Weihnachtskuchens und stimmte im Quiz eiskalt für Robert Pattinson als nächsten James Bond sowie für Meghans Ex-Serie "Suits".

Das Star-Foto des Tages 1 / 24 Pyjamaparty: Kim Kardashian wirbt mit Ausschnitten für die neue Staffel ihrer Reality-Show. © Instagram Da mögen sich zwei sehr! Eva Longoria und Andie MacDowell nehmen beide an der "L'Oréal Paris' 21st Annual Women of Worth Celebration" in L.A. teil. © FilmMagic Paris Hilton spricht vor dem US-Kongress (zusammen mit der Demokration Alexandria Ocasio-Cortez, rechts und der Republikanerin Laurel Lee) um den "Defiance Act" durchzubringen, ein Gesetzentwurf, der die Rechenschaftspflicht derjenigen festlegt, die gefälschte, künstlich erzeugte Pornografie mit echten, nicht einwilligenden Opfern erstellen und verbreiten. © Anadolu via Getty Images

Ganz im Vorbeigehen wurde auch noch die Katze aus dem Sack gelassen: ITV hat sich die Übertragungsrechte für Harrys Invictus Games im englischen Birmingham gesichert. Ein Einstand nach Maß – inklusive ordentlich Gesprächsstoff fürs britische Königreich!