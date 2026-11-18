Im Ozeanografischen Museum von Monaco versammelte sich die Fürstenfamilie zu einem hochkarätigen Staatsakt unter der Leitung von Fürst Albert II. Doch alle Blicke richteten sich auf Thronfolger Prinz Jacques, der seinem Vater nicht nur modisch wie aus dem Gesicht geschnitten war, sondern auch mit einem gewaltigen Wachstumsschub überraschte.

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Die feierliche Präsentation der Insignien der Orden von St. Charles und Grimaldi bot am Dienstag den festlichen Rahmen für eine glanzvolle Zusammenkunft der Grimaldis. An der Seite von Fürst Albert II. wohnten Fürstin Charlène sowie die Schwestern des Monarchen, Prinzessin Caroline von Hannover und Prinzessin Stéphanie, der Zeremonie bei. Mit der traditionsreichen Ehrung würdigte das Fürstentum ausgewählte Persönlichkeiten, die sich durch herausragende Verdienste, gemeinnütziges Engagement und treuen Einsatz um das Ansehen Monacos verdient gemacht haben. Fürst Albert II. leitete den Festakt mit ernster, würdevoller Miene am Rednerpult und gratulierte den Würdenträgern persönlich.

Jacques und Charlène © Instargam/Palaisprinciermonaco

Erbprinz Jacques wächst seiner Mutter Charlène über die Schultern

Für ein optisches Highlight sorgte die elegante Garderobe der Anwesenden. Fürstin Charlène zog die Blicke in einem edlen, rauchgrauen Etuikleid auf sich, das von einer feinen Schleife und einer kostbaren Brosche veredelt wurde. Im Mittelpunkt des medialen Interesses stand jedoch zweifellos der junge Thronfolger Jacques. Auf den offiziellen Palast-Fotos, die nach dem Termin auf Instagram veröffentlicht wurden, fällt sofort auf, wie groß der Erbprinz geworden ist: Er reicht seiner Mutter Charlène bereits deutlich über die Schultern. Während seine Zwillingsschwester Prinzessin Gabriella bei dem Termin fehlte, meisterte Jacques seinen Solo-Auftritt mit verblüffender Haltung.

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Perfekter Partnerlook nach dem Vorbild des Vaters

Auffallend war einmal mehr die verblüffende Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn. In seinem maßgeschneiderten dunklen Anzug wirkte Jacques wie das exakte Mini-Abbild des Fürsten. Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden im synchronen Look glänzen: Bereits Anfang Oktober hatte der Thronfolger beim Staatsempfang des italienischen Staatspräsidenten seinen dunkelblauen Anzug perfekt auf das Outfit seines Vaters abgestimmt, wobei lediglich bei der Krawattenwahl unterschiedliche Akzente gesetzt wurden.

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Das selbstbewusste und disziplinierte Auftreten des Erbprinzen unterstreicht einen deutlichen Wandel am monegassischen Hof. Gemeinsam mit Schwester Gabriella begleitet Jacques die Eltern in den letzten Monaten immer regelmäßiger zu repräsentativen Anlässen. Schritt für Schritt wachsen die Fürstenkinder damit in ihre künftige Verantwortung für das traditionsreiche Fürstentum hinein.