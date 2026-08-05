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Enttäuschungen

Simone Thomalla packt über Männer aus

Ein Paar im festlichen Outfit stößt bei einer eleganten Veranstaltung mit Sektgläsern an.
© babiradpicture - abp
Heute ist die Schauspielerin mit ihrem Partner René Marchand glücklicher denn je. In einem Interview spricht sie über die großen Enttäuschungen, die sie in ihrem Leben mit Männern erlebte.
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Als Schauspielerin ist sie seit Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken. In ihrem Privatleben hätte sie sich gerne den ein oder anderen Plot gespart. Im Interview mit Bunte blickt die 61-Jährige dennoch ohne Groll auf frühere Beziehungen zurück. Zwar verschweigt Simone Thomalla keineswegs, dass Vergangenes Spuren hinterlassen hat: "Die Enttäuschungen, die ich erlebt habe, haben mich erschüttert", gibt die Darstellerin unumwunden zu. Dennoch hat sie sich ihren Glauben an die große Liebe stets bewahrt: "Aber sie haben mich nicht hart gemacht. Und ehrlich gesagt bin ich froh darüber. Lieber werde ich noch einmal enttäuscht, als dass ich aufhöre, an die Liebe zu glauben."

Gleichzeitig legt die Künstlerin großen Wert darauf, dass sie keineswegs zu jenen Frauen gehöre, die ihre eigene Vergangenheit vergiften. Rückblickend begegne sie den ehemaligen Wegbegleitern mit Respekt: "Ich habe das schon einmal gesagt: Jeder Mensch, jeder Mann an meiner Seite hatte seine Zeit."

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Ihr großes Glück hat die beliebte Schauspielerin mittlerweile mit René Marchand gefunden. Der Berliner Bauunternehmer zeichne sich vor allem durch seine vielseitigen Qualitäten aus und gebe ihr im Alltag "unglaublich viel Halt". Für Thomalla ist ihr Partner ein wahrer Fels in der Brandung – er sei schließlich genau die Sorte Mann, "die alles kann".

Mit Blick auf die Fügung des Schicksals zeigt sich die 61-Jährige zutiefst dankbar für die glückliche Wendung in ihrem Liebesleben: "Es muss jemanden da oben geben, der beschlossen hat: Der Beste kommt zum Schluss!"

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