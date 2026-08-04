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"Tatort"-Star Furtwängler im Baby-Glück

Vier elegant gekleidete Personen posieren gemeinsam bei einer Gala mit festlich beleuchtetem Hintergrund.
© Getty Images for Bunte
Süßer Zuwachs für die prominente Mediendynastie: "Tatort"-Star Maria Furtwängler (59) und Verleger-Legende Hubert Burda (86) jubeln über ein neues Familienmitglied.
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Große Freude am bayerischen Alpenrand: Das Zuhause von Schauspielerin Maria Furtwängler bekommt künftig ganz besonderen Besuch. Wie aus dem Familienumfeld bekannt wurde, ist ihr Sohn Jacob Burda (36) zum ersten Mal Vater geworden.

Der frischgebackene Papa meidet im Gegensatz zu seinen berühmten Eltern meist das Rampenlicht. Nach einem Studium an der renommierten London School of Economics promovierte er in Philosophie an der Universität Oxford. Gemeinsam mit seiner Schwester Elisabeth Burda Furtwängler (34) hat Jacob bereits die unternehmerische und verlegerische Verantwortung für das Milliarden-Imperium Hubert Burda Media übernommen.

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Welche Werte der Burda-Nachfolger an seinen eigenen Nachwuch weitergeben wird, liegt für seine berühmte Mutter auf der Hand. Erst kürzlich sprach die TV-Kommissarin offen über die Erziehung ihrer eigenen Kinder und betonte, wie wichtig das eigene Vorleben von Verantwortung sei.

"Das Entscheidende ist, was du vorlebst. Meine Kinder haben immer gesehen, dass ich mich für andere einsetze", verriet Furtwängler. Aus einer privilegierten Situation erwachse schlichtweg die Verpflichtung, etwas in der Gesellschaft zu bewegen. Besonders wichtig war der 59-Jährigen stets Authentizität im Umgang miteinander: "Ich habe nie versucht, toller zu sein, als ich bin. Und immer sehr offen gesagt: 'Oh, das war jetzt nicht so gut von mir'." Ein ehrliches Credo, das nun auch in der nächsten Generation der Verleger-Familie Einzug halten dürfte.

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