Jetzt ist es fix: Helene Fischer legt in Schladming drauf

Das war klar! Helene Fischer legt ihrem Ski-Opening in Schladming nun eine Zugabe drauf und hält die Planai auch am 12. Dezember atemlos.

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Die begehrten Stehplätze waren innerhalb von nur 3 Minuten (!) ausverkauft. Auch bei den Golden Circle Plätzen und den Tribünen Tickets ging es ratzfatz. Mega-Hype um Helene Fischer in Schladming, die ihrem exklusiven Auftritt beim Ski-Opening am 11. Dezember im Planai Stadion wie erwartet auch eine Zugabe am 12. Dezember draufsetzt.

Damit hat sie schon mal Robbie Williams, der ja 2023 ebenfalls ein Doppelpack in Schladming zündete, eingeholt. Jetzt lässt Helene auch die Backstreet Boys, die ja im Vorjahr gleich drei Mal auf der Planai antanzten, zittern. Denn auch ein drittes Konzert ist durchaus möglich! "Die Fans haben es in der Hand, wie oft Helene in Schladming singt" lacht Veranstalter Klaus Leutgeb, der ja für Helene u.a. schon 2022 das größte Konzert ihrer Karriere ausrichtete: 130.000 Fans in München.

Klaus Leutgeb holt Helene nach Schladming © Pressefoto Scharinger/Daniel Sch

Nicht ganz so viele, aber immerhin 17.000 Besucher pro Abend werden nun in Schladming erwartet. Und ein ganz neues Konzerterlebnis. Nach der Bombast-Tournee 360 Grad, mit der sie im Juli ja auch über 57.500 in Wien begeisterte, setzt Helene Fischer jetzt auf so viel Fannähe wie noch nie! "Es wird ein intimer Auftritt," weiß Leutgeb, "Die Musik und die Nähe zum Publikum sollen im Vordergrund stehen."

So freut sich Helene auf Schladming:

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Helene Fischer gibt in Schladming wie erwartet auch ein Zusatzkonzert. © Leutgeb Entertainment Group

"Der Ticket-Run auf Helene Fischer hat unsere Erwartungen noch einmal übertroffen. Dass der erste Abend innerhalb so kurzer Zeit ausverkauft war, ist eine unglaubliche Bestätigung für dieses Konzert und für das Ski-Opening." jubelt Leutgeb über den Helene-Hype in Schladming. "Für uns war sofort klar: Wenn es irgendwie möglich ist, wollen wir den Fans einen zweiten Abendermöglichen. Ich freue mich riesig, dass wir die Zusatzshow am 12. Dezember so schnell fixieren konnten und Helene Fischer nun an zwei Abenden gemeinsam mit ihrer Band in Schladming auf der Bühne stehen wird."