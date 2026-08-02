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Rückkehr aufs Land

Neues Leben auf dem Land: Glööckler verlässt Berlin

Harald Glööckler
© Thomas Kronsteiner
Designer Harald Glööckler kehrt Berlin vorerst den Rücken. In seiner neu eingerichteten Villa in der Pfalz sucht der Künstler nun Ruhe und Leichtigkeit.
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Harald Glööckler verbringt den Sommer wieder in seiner Pfälzer Villa in Kirchheim an der Weinstraße. Der 61-jährige Designer, der am Sonntag, 23. August, die Basel Fashion Week mit einer Modenschau eröffnet und zuvor seine Kunst auf der Art Basel zeigte, zog nach der Trennung von Ehemann Dieter Schroth im Sommer 2023 nach Berlin. Doch der Trubel der Großstadt wurde dem Künstler auf Dauer zu viel, weshalb er nun sein Leben auf dem Land neu ausrichtet.

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Neustart mit weniger Bling-Bling

Die 1927 gebaute Villa stand nach der Trennung drei Jahre lang leer und sollte eigentlich verkauft werden. Nun ist das Objekt mit rund 300 Quadratmetern Wohnfläche und elf Zimmern neu eingerichtet. Der Modeschöpfer entschied sich bewusst für mehr Leichtigkeit und weniger Schwere: Statt Brokat, Samt und Strass liegt der Fokus jetzt auf seiner Kunst. Das frühere Esszimmer dient nun als Galerie und als Spielzimmer für seinen zehn Monate alten Papillon-Hund Ikarus.

Die Großstadt wird zur Belastung

"Ich habe in den Jahren in Berlin festgestellt, dass mir die Großstadt auf Dauer einfach nicht mehr guttut", erklärt Glööckler. Die Umgebung empfindet er auf Dauer als zu laut, hektisch und dreckig. Der junge Hund trug ebenfalls dazu bei, seinen Lebensstil zu hinterfragen. Glööckler betont scherzhaft: "Ich bin hier eigentlich nur zu Gast im Leben des Hundes". Das Verhältnis zu den Nachbarn im Dorf beschreibt der Künstler als gut.

Entspanntes Verhältnis zum ehemaligen Partner

Auch die Beziehung zu seinem Ex-Partner Dieter Schroth hat sich nach 35 gemeinsamen Jahren und der Trennung Anfang 2023 wieder entkrampft. Aus der einstigen Liebe sei eine tiefe Freundschaft geworden, und man sehe sich wieder öfter. "Es wird sicher kein Liebes-Comeback geben", stellt Glööckler jedoch klar. Eine neue Beziehung sucht der Designer derzeit nicht.

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