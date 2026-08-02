Neue Details zu den letzten Stunden von Liam Payne

Fast zwei Jahre nach dem Tod von Liam Payne kommen neue Details ans Licht. Eidesstattliche Aussagen gewähren erschütternde Einblicke in seine letzten Stunden.

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Fast zwei Jahre nach dem Tod von Liam Payne sind eidesstattliche Aussagen zweier Escort-Frauen an die Öffentlichkeit gelangt. Die Veröffentlichungen der "Daily Mail" schildern das Geschehen in den Stunden vor seinem tödlichen Balkonsturz in Buenos Aires. Laut den Schilderungen soll der Sänger die Frauen am Morgen des 16. Oktober über eine Escort-Plattform kontaktiert und zu sich ins Hotelzimmer bestellt haben. Vor Ort habe Chaos geherrscht, Drogenreste lagen auf Alufolie und Whisky. Nach dem Sex forderten die Frauen die vereinbarten rund 4.300 Euro ein, woraufhin der Musiker ausrastete. Er schleuderte seine goldene Rolex gegen die Wand und schlug mehrfach auf den Fernseher ein.

Streit um das vereinbarte Geld

Eine der Frauen erinnerte sich laut dem Newsportal: "Er machte uns klar, dass er alles zerschlagen könne, weil er wusste, dass er es sich leisten könne." Nach dem Vorfall verließen alle drei gemeinsam den Raum. In der Lobby sprach der Sänger plötzlich von seinem damals siebenjährigen Sohn Bear und erklärte, dass Geld ihn nicht glücklich mache. Als die Frauen noch einmal zurückkehrten, um persönliche Gegenstände zu holen, warf er sich auf die Knie und bat sie um Verzeihung. Die Bitte, bei ihm zu bleiben, lehnten die Zeuginnen jedoch ab und verließen die Unterkunft kurz vor 16 Uhr.

Tragische Ereignisse kurz vor Sturz

Nur wenige Minuten später hielten Überwachungskameras fest, wie Hotelmitarbeiter den stark benommenen Sänger zurück auf sein Zimmer trugen. Der Rezeptionist alarmierte aus Sorge den Notruf, doch jede Hilfe kam zu spät und der Musiker stürzte vom Balkon in den Tod. Auch seine Partnerin Kate Cassidy zog inzwischen Konsequenzen. Rund 21 Monate nach seinem Ableben ließ die Influencerin ein Tattoo entfernen, das sie ihm zu Ehren getragen hatte.

Kate Cassidy © Getty Images

Partnerin entfernt gemeinsames Tattoo

In einem Video aus einem Tattoo-Studio zeigte sie vor fünf Tagen, wie die Zahl 444 auf ihrer linken Hand per Laser entfernt wurde. Vor der Behandlung teilte sie ein Selfie mit Schutzbrille mit ihren Followern. Kate erklärte, dass die Zahl 444 als gemeinsame "Engelszahl" weiterhin eine große Bedeutung für sie habe. Sie habe sich lediglich dazu entschieden, einige schlecht gemachte Tattoos entfernen zu lassen, um sie zu einem späteren Zeitpunkt neu stechen zu lassen.