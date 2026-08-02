Geheime Hochzeit? Victoria Swarovski trägt "forever"-Ring

Ein auffälliger Ring an der Hand von Victoria Swarovski sorgt einmal mehr für Gerüchte über eine heimliche Hochzeit mit Mark Mateschitz.

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Ein mit Brillanten besetzter Schriftzug "forever" – also "für immer" – schmückt seit Kurzem den Ringfinger der rechten Hand von Victoria Swarovski. Das auffällige Prachtstück besitzt die Moderatorin und Unternehmerin angeblich bereits seit April dieses Jahres, als das Paar sein dreijähriges Beziehungsjubiläum feierte.

Liebesbeweise im Alltag des Paares

Inschriften der Liebe ziehen sich schon länger durch die Beziehung von Mark Mateschitz und der Kristallerbin. So besitzt die 32-Jährige eine Halskette mit dem Namenszug "Mark". Der Privatjet des Paares ist zudem mit dem Kürzel "LVM" für "Lovebird Victoria Mark" versehen. Sogar für den gemeinsamen Hund Gustl trägt sie eine glitzernde Kette mit seinem Namen.

Mark Mateschitz und Victoria Swarovski © Getty Images

Auftritte mit dem neuen Ring

Am meisten Aufmerksamkeit zieht fortan jedoch der Ring auf sich, den sie immer bewusster in Szene setzt. Beim Formel-1-Rennen am Spielberg fuhr sie sich mehrmals auffällig mit der Hand durch die Haare. Auch auf neuen Werbefotos ihrer Modemarke Orimei Fashion überstrahlt das Schmuckstück alles.

Victoria Swarovski © Instagram

Gerüchte über eine heimliche Hochzeit

In der Vergangenheit gab es immer wieder Spekulationen über eine Eheschließung, unter anderem rund um ihre Moderation beim Eurovision Song Contest. Schon ihre erste Ehe mit Unternehmer Werner Mürz schloss sie heimlich und teilte das Ereignis erst geraume Zeit später mit der Öffentlichkeit. Ob es zu dem Schmuckstück auch eine Heiratsurkunde gibt, bleibt vorerst offen.