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Martina Reuter: Kälteschock vor Bodybuilding-Event

Martina Reuter
© Privat
TV-Moderatorin Martina Reuter steht kurz vor ihrem nächsten Bodybuilding-Wettkampf. Für das Event NPC Austria bringt sie sich derzeit in Tirol in Topform.
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In knapp drei Wochen steht der Bodybuilding-Wettkampf NPC Austria in Wien bevor. Jede freie Minute wird genutzt, um Körper und Geist optimal vorzubereiten. Zusammen mit ihrem Mann und Coach Vladi Pavlic verbringt die Moderatorin einige Tage im Mount Med Resort in der Wildschönau in Tirol. Das Resort hat sich auf Longevity, Gesundheit und Regeneration spezialisiert.

Martina Reuter
Martina Reuter © Privat

Fokus auf die NPC Austria

Auf dem Programm stehen eine streng ketogene Ernährung, der konsequente Verzicht auf Zucker und Alkohol sowie tägliche Sporteinheiten. Zudem nutzt sie modernste Anwendungen zur Regeneration, wie Kryotherapie bei bis zu minus 83 Grad, Detox-Behandlungen und den Bodybalancer. Diese Maßnahmen sollen Muskulatur, Erholung und Hautbild unterstützen.

Martina Reuter
Martina Reuter © Privat

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Regeneration als wichtiger Erfolgsfaktor

"Ich möchte meinem Körper vor dem Wettkampf die bestmöglichen Voraussetzungen geben. Training und Ernährung sind wichtig – aber Regeneration gehört genauso dazu. Hier finde ich alles, was ich dafür brauche", erzählt Martina Reuter.

Martina Reuter
Martina Reuter © Privat

Kombination aus Sport und Erholung

Martina Reuter
Martina Reuter © Privat

Besonders begeistert zeigt sich die Moderatorin von der Verbindung aus Natur, Gesundheit und Entspannung: "Österreich kann so wunderschön sein. Ich habe hier ein Resort gefunden, das Sport, Gesundheit und Erholung perfekt verbindet. Genau das brauche ich in meiner Wettkampfvorbereitung." Nun geht es darum, weiter zu trainieren, zu regenerieren und den letzten Feinschliff für den Auftritt in Wien zu holen.

Martina Reuter und Vladi Pavlic
Martina Reuter und Vladi Pavlic © Privat

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