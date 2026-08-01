Neue Details zum Horror-Crash von Reality-Star bekannt

Der Reality-TV-Star Mano Machinek ist bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. Nun sind neue Details zum tödlichen Crash bekannt geworden.

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Manoel "Mano" Machinek, bekannt durch die Reality-Show "Forsthaus Rampensau", ist bei einem tödlichen Unfall in Italien ums Leben gekommen. Auf Instagram bestätigte ATV: "Wir trauern um Mano, der bei einem Autounfall ums Leben kam. Unser aufrichtiges Beileid den Hinterbliebenen. Maria, wir wünschen dir ganz viel Kraft und sind in Gedanken bei dir."

Nun sind neue Details zum tödlichen Unfall bekannt geworden. Laut "Blick" soll der Unfall sich schon am 30. Juli ereignet haben. Damals berichtete die Zeitung, dass ein Deutscher mit Schweizer Wohnsitz getötet wurde. Nun ist es klar, dass es hierbei um Machinek handelt.

Machinek war gemeinsam mit der Influencerin, die unter anderem aus der RTL-Show "Der Bachelor" bekannt ist, in der ATV-Sendung "Forsthaus Rampensau" zu sehen. Das Paar stellte sich dort gemeinsam den Herausforderungen des Reality-Formats.

"Ich brauche Zeit"

Besonders emotional reagierte Maria Maksimovic selbst auf den tragischen Verlust. In einer Instagram-Story meldete sie sich unter Tränen bei ihren Followern zu Wort. "Ich brauche ein bisschen Zeit. Es stresst mich, dass alle Leute so viel wissen und ich gefühlt noch gar nichts weiß", sagte sie sichtlich erschüttert und bat ihre Community um Geduld und Verständnis.

In einem weiteren Posting schrieb die Influencerin auf Englisch: "Mein geliebter Mano ist bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen – während er etwas tat, das er mehr liebte als fast alles andere auf dieser Welt: Auto zu fahren." Und setzte fort: "Er saß am Steuer eines Porsche, eines Autos, das für ihn so viel mehr war als nur ein Fahrzeug. Es war eine seiner größten Leidenschaften. Jeder, der Mano kannte, wusste, wie sehr er Autos, die Straße und das Gefühl von Freiheit hinter dem Steuer liebte. Es bricht mir das Herz, dass genau das, was er so sehr liebte, zu dem Moment wurde, in dem ich Abschied von ihm nehmen musste."

Laut "Blick" hat Machinek in Gignese am Lago Maggiore offenbar die Kontrolle in einer Kurve verloren. Die Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei waren schnell am Unfallort. Jedoch konnten sie dem Reality-Star nicht mehr helfen. Nun ermittelt die Polizei den genauen Unfallhergang.