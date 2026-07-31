Christian Spatzek feiert fulminanten Auftakt in Stockerau

Bei besten Wetterbedingungen feierten die Festspiele Stockerau eine erfolgreiche Premiere der Komödie "Ein Sommernachtstraum."

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Am Donnerstag fand die Premiere der Inszenierung von "Ein Sommernachtstraum" bei warmen Temperaturen und Sonnenschein statt. Intendant Christian Spatzek brachte Shakespeares Klassiker mit Witz und Tempo auf die Bühne.

Drei Generationen gemeinsam auf Bühne

Besonders stolz zeigte sich Spatzek über die Besetzung des Ensembles. Der Intendant erklärte: "Es freut mich sehr, dass hier drei Generationen gemeinsam auf der Bühne stehen. Jung und erfahren inspirieren sich gegenseitig – genau das macht Theater lebendig."

Caroline Vasicek und Birgit Sarata © Andreas Tischler / Vienna Press

Zum Ensemble gehörten Caroline Vasicek, Michelle Härle, Selina Heindl, Christoph Fälbl, Andreas Lust, Reinhard Nowak, Peter Josch, Franz Suhrada, Peter Windhofer, Manuel Sonnleitner, Fabian Spatzek, Ronja Abl, Flora Aspöck, Noémi Láng und Leon Poznanski.

Zahlreiche prominente Gäste vor Ort

Toni Faber und Natalie Nemec © Andreas Tischler / Vienna Press

Auch viele bekannte Persönlichkeiten besuchten die Aufführung. Unter den Gästen befanden sich Toni Faber, Birgit Sarata, Christian Deix, Olivia Silhavy, Martin Leutgeb, Gabriela Benesch, Erich Furrer und Christa Kummer. Der Abend zeichnete sich durch das passende Wetter, das Ensemble, die Anwesenden und die gelungene Darbietung des Stücks aus.