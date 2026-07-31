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Kitzbühel-Jubiläum

Prominente Premiere in der Gamsstadt

Sylvia Leifheit, Marie Lou und Michaela Reith und Gabriel Barylli
© Michelle Hirnsberger
Das Sommertheater Kitzbühel feiert sein 25-jähriges Jubiläum. Zum Auftakt gab es die glanzvolle Gala-Premiere der Komödie "Rent a Friend".
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Mit Red Carpet, Apéritif und einem Flying Buffet stimmten sich zahlreiche Personen aus Kultur, Wirtschaft, Tourismus und Sport auf das Vierteljahrhundert des Theaterbetriebs ein. Intendantin Michaela Reith begrüßte das Publikum zum Jubiläumsauftakt.

Komödie von Folke Braband

Kathi und Sissy Stumpf mit Alexander "Bezi" Beza
Kathi und Sissy Stumpf mit Alexander "Bezi" Beza © Michelle Hirnsberger

Im Zentrum des Abends stand die Inszenierung des Stücks "Rent a Friend" von Folke Braband, welches von der Sehnsucht nach Nähe, Familie und echten Beziehungen handelt. Unter der Regie von Reinhard Hauser zeigte das Ensemble, bestehend aus Sandra Cirolini, Francesco Cirolini, Astrid Golda und Paul Sieberer, eine temporeiche und pointierte Darbietung. Der Auftritt wurde mit langanhaltendem Beifall belohnt.

Christian Rijavec, Katharina Gutensohn und Michael Hadschieff
Christian Rijavec, Katharina Gutensohn und Michael Hadschieff © Michelle Hirnsberger

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Rosi Schipflinger
Rosi Schipflinger © Michelle Hirnsberger

Unter den Besuchern befanden sich unter anderem Gabriel Barylli, Sylvia Leifheit, Rosi Schipflinger, Katharina Gutensohn, Michaela Gerg, Michael Hadschieff, Christian Rijavec, Alexander Zaglmaier sowie Zabine Kapfinger. Im Anschluss an die Vorstellung setzten die Anwesenden die Feier im Legendencafé fort. Intendantin Michaela Reith bilanziert: "Ein volles Haus, ein begeistertes Publikum und viele glückliche Gesichter – schöner hätte unser Jubiläumsauftakt nicht sein können".

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