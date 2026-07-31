Prominente Premiere in der Gamsstadt

Das Sommertheater Kitzbühel feiert sein 25-jähriges Jubiläum. Zum Auftakt gab es die glanzvolle Gala-Premiere der Komödie "Rent a Friend".

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mit Red Carpet, Apéritif und einem Flying Buffet stimmten sich zahlreiche Personen aus Kultur, Wirtschaft, Tourismus und Sport auf das Vierteljahrhundert des Theaterbetriebs ein. Intendantin Michaela Reith begrüßte das Publikum zum Jubiläumsauftakt.

Komödie von Folke Braband

Kathi und Sissy Stumpf mit Alexander "Bezi" Beza © Michelle Hirnsberger

Im Zentrum des Abends stand die Inszenierung des Stücks "Rent a Friend" von Folke Braband, welches von der Sehnsucht nach Nähe, Familie und echten Beziehungen handelt. Unter der Regie von Reinhard Hauser zeigte das Ensemble, bestehend aus Sandra Cirolini, Francesco Cirolini, Astrid Golda und Paul Sieberer, eine temporeiche und pointierte Darbietung. Der Auftritt wurde mit langanhaltendem Beifall belohnt.

Christian Rijavec, Katharina Gutensohn und Michael Hadschieff © Michelle Hirnsberger

Prominenz feiert im Legendencafé

Rosi Schipflinger © Michelle Hirnsberger

Unter den Besuchern befanden sich unter anderem Gabriel Barylli, Sylvia Leifheit, Rosi Schipflinger, Katharina Gutensohn, Michaela Gerg, Michael Hadschieff, Christian Rijavec, Alexander Zaglmaier sowie Zabine Kapfinger. Im Anschluss an die Vorstellung setzten die Anwesenden die Feier im Legendencafé fort. Intendantin Michaela Reith bilanziert: "Ein volles Haus, ein begeistertes Publikum und viele glückliche Gesichter – schöner hätte unser Jubiläumsauftakt nicht sein können".