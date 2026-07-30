Geheim-Hochzeit? Conchita plötzlich im Brautkleid

Verlobungsgerüchte heizte Tom Neuwirth zuletzt selbst an, als er mit einem Ring bei einem ORF-Interview erschien. Jetzt zeigt sich der Musiker auf Instagram in einem weißen Kleid.

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Ein eleganter Traum in Weiß, ein strahlender Blumenstrauß in der Hand und das perfekte Make-up samt bärtiger Signature-Mähne: Wer dieser Tage durch Social Media scrollt, reibt sich verwundert die Augen. Hat Tom Neuwirth (37), die Kunstfigur hinter Conchita Wurst, etwa heimlich den Bund fürs Leben geschlossen?

Die Antwort lautet schlicht: Nein, der "Rise Like A Phoenix"-Star hat nicht selbst den Schritt vor den Traualtar gewagt! Hinter der bildhübschen Braut-Inszenierung steckt vielmehr eine herzerwärmende Freundschafts-Geste und eine humorvolle Reise in die Vergangenheit.

Jacques Patriaque zeigt seine VIP-Braut

Verantwortlich für die spektakulären Aufnahmen ist Boylesque-Performer und Event-Koryphäe Jacques Patriaque. Dieser blickt auf Instagram aktuell voller Sehnsucht auf seine eigene Hochzeit zurück, die genau vier Jahre zurückliegt. Bei seiner Traumhochzeit mit seinem Ehemann durfte sein enger Wegbegleiter Tom Neuwirth alias Conchita Wurst natürlich keineswegs fehlen.

Conchita Wurst im Brautkleid © Instagram

Klassisch im Gästerang zu sitzen, war der Drag-Ikone aber offensichtlich viel zu langweilig: Herausgeputzt im extravaganten Braut-Outfit fügte sich Conchita nahtlos in das schillern-außergewöhnliche Fest ein und sorgte für absolute Lachanfälle bei der Hochzeitsgesellschaft, als sie als "Ersatz-Braut" posierte. Bis heute amüsiert sich der tatsächliche Bräutigam Patriaque köstlich über das Spektakel von damals.

Nicht die erste Hochzeit

Es war übrigens nicht das erste Mal, dass Conchita im Hochzeitskleid für Schlagzeilen sorgte. Ganz zu Beginn ihrer steilen Karriere inszenierte Tom Neuwirth gemeinsam mit Wegbegleitern wie Jacques Patriaque, Fashion-Ikone Mario Soldo und Chris Bertl schon einmal eine symbolische Promi-Hochzeit.

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Der clevere Schachzug diente damals dazu, das Universum der bärtigen Dragkünstlerin künstlerisch aufzubauen, mit Sehgewohnheiten zu spielen und die Kunstfigur im Gespräch zu halten. Ein Coup, der damals wie heute perfekt aufgegangen ist!