Ludwig Hirsch "pädophil"? Rahel sorgt für Austropop-Aufregung!

Ludwig Hirsch "zelebriert Pädophilie", der Song "Vorstadtcasanova" von Georg Danzer ist "wahnsinnig ekelhaft" und Falco gar "misogyn". Die heimische Indie-Musikerin Rahel sorgt mit einem Instavideo, wo sie ein "problematisches Männerbild im Austropop" anprangert, für große Diskussionen.

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"Leute wir müssen endlich aufhören Austropop zu verklären: Ein wahnsinnig widerwärtiges Beispiel ist Ludwig Hirsch, der in seinem Song „Spuck den Schnuller aus" Pädophilie zelebriert!“ Die heimische Indie-Musikerin Rahel sorgt mit einem schrägen Instagram-Video, bei dem sie auch den Song "Vorstadtcasanova" von Georg Danzer („wahnsinnig ekelhaft“) und Falco („misogyn“) attackiert, für große Diskussionen.

Das Video: Rahel tobt über Hirsch, Danzer & Falco!

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Tausende Reaktionen. Auch von Falco-Bandleader Peter Viehweger („Wer Kunst nicht verstehen kann, sollte besser schweigen!“), Ski-Legende Nicola Werdenigg („Wer es aus seinem historischen Kontext löst und nur einzelne Zeilen liest, kann darin eine Provokation sehen.“) oder Enthüllungs-Journalist Florian Klenk („Dieses Video tut wirklich weh“).

Pädophil? Das ist der Song von Ludwig Hirsch:

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Rahel Kislinger, die seit 2021 („Tapp Tapp Tapp“) Musik macht und bisher eher nur durch drei Amadeus-Nominierungen (FM4 Award), FM4 Airplay („Mondsong“) und zuletzt auch einen Auftritt am Popfest für etwas Aufmerksamkeit sorgte, hat nun ihre "15 Minutes Of Fame". "Dass mein Reel derartig für Furore sorgen würde, habe ich nicht erwartet. Viele zustimmende, als auch kritische Kommentare. Sexismus war und ist regelmäßig ein Thema im Austropop - ob das nun immer satirisch und gesellschaftskritisch gemeint ist, wage ich zu bezweifeln," legt sie nun nach. Und weiter: "Das Männerbild, das am Ende bei den HörerInnen hängen bleibt, halte ich für problematisch. Daher finde ich weiterhin, dass wir Austropop kritischer hinterfragen sollten, anstatt ihn aus Nostalgie in den Himmel zu loben!"

Rahel sorgt mit Sexismus-Debatte für neue Austropop-Aufregung. © Instagram

Dass sich "radikalrahel", so ihr Instagram Profilname, dafür jedoch gerade drei bereits verstorbene und somit wehrlose Austropop-Legenden rauspickt ist feig und billig. Dazu hätte es nur etwas Recherche gebraucht und zu verstehen, dass sich Ludwig Hirsch und Georg Danzer mit ihren provokanten Songs der Satire und Überzeichnung bedienten, um gesellschaftliche Abgründe aufzuzeigen. Oder wie es ein Insta-User treffend bemerkt: "Was passiert erst, wenn Rahel Manfred Deix entdeckt?"