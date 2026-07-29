Trauer in Irland
Oscar-Preisträger Glen Hansard in Dublin tödlich verunglückt
Der irische Künstler Glen Hansard verstarb nach einem schweren Motorradunfall in seiner Heimatstadt. Seine musikalische Laufbahn hatte einst als Straßenmusiker in den Straßen von Dublin begonnen. Im Jahr 1989 gründete er die Rockband The Frames und legte damit den Grundstein für seine spätere Karriere. Anfang der 90er-Jahre erlangte er zudem Bekanntheit als Schauspieler durch seine Rolle im irischen Spielfilm "Die Commitments".
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Oscar-Erfolg für Glen Hansard
Der internationale Durchbruch gelang ihm schließlich mit dem Independent-Film "Once", in dem er an der Seite von Markéta Irglová die Hauptrolle übernahm. Für das gemeinsame Lied "Falling Slowly", den Titelsong des Streifens, wurden die beiden im Jahr 2008 mit einem Oscar ausgezeichnet. Nach dem Film setzten die beiden Musiker ihre Zusammenarbeit fort und waren als Musikduo unter dem Namen The Swell Season aktiv.
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Spätes Familienglück in Dublin
Neben seinen künstlerischen Erfolgen erlebte Glen Hansard auch im privaten Bereich prägende Momente. Im Jahr 2023 war der Musiker Vater geworden. Mit seinem Tod in der Nacht auf Mittwoch verliert die irische Musik- und Filmwelt eine ihrer bekannten Persönlichkeiten.
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