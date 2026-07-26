Emma Roberts hat heimlich geheiratet

Schauspielerin Emma Roberts (35), bekannt durch "American Horror Story", hat heimlich geheiratet! Sie hat ihrem Verlobten Cody John (36) das Jawort gegeben.

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Am Samstag heiratete Schauspielerin Emma Roberts nach vier Jahren Beziehung ihren Verlobten Cody John. Im engsten Kreis von Familie und Freunden wurde auf dem Familienanwesen des Bräutigams im Nobelort Sun Valley (US-Bundesstaat Idaho) gefeiert.

Wie "Page Six" berichtet, soll die romantische Freiluftzeremonie rund 45 Minuten gedauert haben. Das Jawort gab sich das Paar auf einer hölzernen Plattform. Emma Roberts hatte ein fließendes Chiffon-Brautkleid mit hohem Beinschlitz an. Dazu trug sie ein passendes Haarband aus Spitze, Cody John erschien im braunen Anzug.

Julia Roberts war vor Ort

Die Braut wurde von einer besonderen Person zum Altar begleitet. Ihr Sohn Rhodes, den sie mit ihrem Ex-Freund und Schauspieler Garrett Hedlund (41) hat, hatte die Ehre erhalten. Laut US-Medien sind Mutter und Kind Hand in Hand zum Altar gegangen. Traditionell führt der Vater seine Tochter. Jedoch hat Emma zu ihrem Vater, Schauspieler Eric Roberts (70), ein angespanntes Verhältnis.

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Bei der Hochzeit war auch Julia Roberts zu Gast. Sie wollte den großen Tag ihrer Nichte nicht verpassen. Wie US-Medien berichten, soll die "Pretty Woman"-Ikone ein gepunktetes Sommerkleid mit weißem Sonnenschirm getragen haben. Im kleinen 1.800-Einwohner-Ort wurden am Samstag heiße 35 Grad Celsius gemessen.

Julia Roberts (links) und Emma Roberts (rechts) bei einer Filmpremiere 2010 © FilmMagic

Codys Geheimnis

Emma Roberts und Cody John lernten sich über einen gemeinsamen Freund aus Hollywood kennen. Ihre Liebe haben sie im Sommer 2022 öffentlich gemacht. Auf Instagram postete der Schauspieler ein Kussfoto. Die Verlobung erfolgte im Juli 2024. Damals präsentierte Emma Roberts auf Instagram einen Diamantring: "Ich poste das lieber jetzt, bevor meine Mutter es allen erzählt."

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Cody hatte zum Anfang einen harten Stand. 2021 trennte sich Emma Roberts von Garrett Hedlund und hielt sich bewusst von neuen Partnern fern. Sie wollte vor allem ihrem Sohn nicht zu schnell einen neuen Mann vorstellen. Jedoch konnte Cody ihr Herz gewinnen. Gegenüber US-Medien verrieten Freunde sein Geheimnis. Emma Roberts liebt Codys Humor.