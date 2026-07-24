Diddy muss nach Schlägerei in Einzelhaft

Rap-Mogul Sean "Diddy" Combs (56) sorgt hinter Gittern für neuen Ärger. Dieses Mal soll er sich im Bundesgefängnis in Fort Dix (US-Bundesstaat New Jersey) mit einem Mitgefangenen geprügelt haben.

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Wie "TMZ" berichtet, soll Diddy hinter Gittern weiterhin für Ärger sorgen. Der ehemalige Rap-Mogul soll von einem Häftling beleidigt worden sein. Anstatt diese zu ignorieren, soll Diddy ihn geschlagen haben. Laut dem Bericht wurde aus dem Wortgefecht eine Rangelei, bei der geschubst und geschlagen wurde.

Die Gefängnismitarbeiter haben offenbar schnell eingegriffen und trennten die beiden Streithähne. Diddy wurde danach in Einzelhaft gebracht. Ob er sich weiterhin dort befindet, ist aktuell unbekannt. Die Schlägerei kann zu weiteren disziplinarischen Konsequenzen führen. Diese könnte sich sogar auf die Haftdauer auswirken.

Urteil wurde im Jahr 2025 gefällt

Diddy verbüßt seit Oktober 2025 im Bundesgefängnis in FCI Fort Dix seine 50-monatige Haftstrafe. Zu Beginn war der Rap-Mogul nicht im regulären Gefängnisbereich untergebracht. Er saß in einer speziellen Abteilung für Häftlinge eines Drogenprogramms, wie laut "Bild" Quellen damals berichteten.

Das Urteil gehörte im vergangenen Jahr zu den meisterwarteten. Eine Jury in Manhattan sprach Diddy wegen des Transports von Personen zum Zweck der Prostitution schuldig. Im Mittelpunkt standen die sogenannten "Freak Offs" oder "Hotel Nights" – tagelange, von Drogen geprägte Sex-Partys mit ehemaligen Freundinnen und männlichen Sexarbeitern.

Der Musikproduzent wurde von den deutlich schwerwiegenderen Vorwürfen der organisierten Kriminalität und des Sexhandels freigesprochen. Trotzdem wehrt sich Diddy gegen die Verurteilung. Er geht weiterhin gegen das Urteil und seine Haftstrafe vor. Nach aktuellem Stand wird Diddy im Jahr 2028 aus der Haft entlassen.