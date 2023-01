Wiener Polizei fahndet nach Weihnachts-Einbrecher

Wer kennt diesen Mann? Die Wiener Polizei bittet um Hinweise.

Der auf dem Lichtbild ersichtliche Mann steht im Verdacht, am 24. Dezember gegen 19 Uhr einen Einbruchsdiebstahl in eine Wohnung in der Krottenbachstraße begangen zu haben. Der Tatverdächtige soll über den Balkon in die Wohnung eingestiegen sein. Anschließend soll er Schmuck und Bargeld an sich genommen und die Wohnung verlassen haben. Es entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Wiener Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 01-31310-25600.