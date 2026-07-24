Dieser Superstar überrascht im "Scrooge" Kostüm

Mit Gehstock, Zylinder und Backenbart hat Hollywood-Star Johnny Depp auf der Comic-Con in San Diego überrascht. Verkleidet als Ebenezer Scrooge war er kaum wiederzuerkennen.

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Der Auftritt bei der Messe mit über 100.000 Besuchern gilt als der erste größere Auftritt von Johnny Depp seit Jahren. Gemeinsam mit US-Regisseur Ti West stellte er den Trailer für den düsteren Weihnachtsfilm "Ebenezer: A Christmas Carol" vor, der im November in die Kinos kommen soll. In der Neuverfilmung des Klassikers von Charles Dickens spielt Johnny Depp den herzlosen Geschäftemacher Ebenezer Scrooge.

Fast hätten ihn Fans in Kostüm und Maske nicht erkannt, als er grimmig schauend vor der Halle spazieren ging, bevor Depp die große Bühne betrat.

Erstes Hollywood-Projekt nach Gerichtsstreit

Für den Darsteller ist die Produktion das erste Hollywood-Projekt seit dem Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard im Juni 2022. Nach seinem Sieg in dem sechswöchigen Verfahren folgte 2023 das französische Kostümdrama "Jeanne du Barry" sowie im August 2024 die Regiearbeit "Modi". Neben ihm wirken unter anderem Andrea Riseborough, Daisy Ridley, Ian McKellen und Rupert Grint mit.

Johnny Depp © Variety via Getty Images

Besondere Hilfe für kranken Kollegen

Auch privat machte er von sich reden. Er überließ dem schwer an ALS erkrankten Darsteller Eric Dane ein Anwesen nahe dem Sunset Boulevard in Los Angeles. Der finanziell angeschlagene Kollege durfte dort wohnen und zahlen, was möglich war. Bei der jährlichen Messe stellen Filmstudios traditionell neue Vorhaben mit Trailern vor.