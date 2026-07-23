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Rekord-Verkäufe

Neues Ranking: Queen und Oasis sind die Chart-Könige

Vier Männer der Band Queen posieren vor einem rot-grünen Hintergrund.
© EMI
We Are The Champions! Zum 70.Geburtstag der "Official Album Charts" ist es nun fix: Das meistverkaufte Album aller Zeiten kommt von Queen. Oasis liefern indes das erfolgreichste Studioalbum.
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Das Album "Greatest Hits" von Queen mit 17 ewigen Hymnen wie "We Are The Champions", "Another One Bites The Dust" und Bohemian Rhapsody“ ist das bestverkaufte Album Großbritanniens. Unglaubliche 7,8 Millionen Stück gingen seit der Veröffentlichung im Herbst 1981 über die Ladentische. Um 700.000 Einheiten mehr als die Hit-Kollektion "Gold" von ABBA. Das bescheinigt nun ein brandneues Ranking zum 70. Geburtstag der "Official Album Charts".

Überraschung: Oasis überholen die Beatles

Sind dort die Plätze 1 und 2 mit Queen und ABBA seit Jahren in Stein gemeißelt, so gibt es auf Platz 3 die große Überraschung. Oasis überholen im Sog ihrer Comeback-Tournee die Beatles und stellen nun mit dem 6,2 Millionenfach verkauften 1995er Wurf "(What’s the Story) Morning Glory" das bestverkaufte britische Studio-Album. Noch vor Adele, die mit "21" und 5,7 Millionen verkauften Einheiten die beste weibliche Künstlerin in den Charts ist. Den "Fab Four" bleibt mit dem Klassiker "Sgt. Pepper’s Loneley Hearts Club Band" jetzt nur mehr Platz 5.

Zwei Männer stehen nebeneinander vor hellem Hintergrund, beide schauen ernst in die Kamera.
Oasis stürmen nach der Comeback-Tournee in die Top 3. © Simon Emmett

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Cover des Queen-Albums "Greatest Hits" mit den vier Bandmitgliedern in dunkler Kleidung.
Das bestverkaufte Album aller Zeiten: "Greatest Hits" von Queen © EMI

Das sind die die Top 10 der meistverkauften Alben in England:

  1. Queen, Greatest Hits, 7,8 Millionen
  2. ABBA, Gold, 7,1 Millionen
  3. Oasis, (What’s the Story) Morning Glory“, 6,2 Millionen
  4. Adele, 21, 5,7 Millionen
  5. Beatles, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, 5,6 Millionen
  6. Fleetwood Mac, Rumours, 5,2 Millionen
  7. Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, 5 Millionen
  8. Michael Jackson, Thriller, 4,9 Millionen
  9. Bob Marley & the Wailers, Legend, 4,7 Millionen
  10. Dire Straits, Brothers in Arms 4,6 Millionen

Können Queen (Platz 14 mit "Greatest Hits II“), die Beatles (Platz 17 mit “1“) und Oasis (Platz 39 mit „Definitely Maybe“) noch je ein weiteres Album in den Charts platzieren, so ist  Michael Jackson gleich drei Mal in den Top-40 vertreten. Mit „Thriller" (Platz 8), "Bad" (12) und "Number Ones" (34)

Der Hit 2026 kommt von Olivia Dean

Das meistverkaufte Album des Jahres 2026 in Großbritannien kommt von Olivia Dean. Mit 385.000 verkauften Einheiten von "The Art Of Loving" wird sie aber für die All-Time-Wertung irrelevant bleiben.

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