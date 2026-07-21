Roxette lassen die Donauinsel beben

2019 starb Marie Fredriksson. Jetzt rocken Roxette doch wieder los. Am Mittwoch (22. Juli) gibt’s beim "Donauinsel Open Air" alle Hits und die neue Sängerin Lena Philipsson.

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"The Look", "Joyride", "Sleeping In My Car", "How Do You Do!" und natürlich "It Must Have Been Love". Über 80 Millionen-fach verkaufte Welthits, die am Mittwoch (22. Juli) endlich wieder live in Wien erklingen. Fast 7 Jahre nach dem Tod von Marie Fredriksson († 61) an den Folgen eines Gehirntumors lässt Per Gessle seine Roxette mit der neuen Sängerin Lena Philipsson auf der Donauinsel wieder aufleben. "Ein Wunder an das ich nie zu hoffen gewagt habe. Lena raubt nicht nur mir den Atem und Marie, die natürlich unersetzlich bleibt, ist im Herzen mit dabei," erklärt Gessle das unerwartete Roxette-Comeback.

Gessle verspricht "echtes Roxette-Feeling"

Tourte Gessle schon 2018 unter dem Motto "Per Gessle‘s Roxette" mit Helena Josefsson am Mikro und 17 Roxette-Hits bei ernüchternden Kritiken („Ein Trauerspiel!“) durch Europa, so will er nun das "echte Roxette Feeling" liefern. "Gleich als Lena dieser nahezu unmöglichen Aufgabe zugestimmt hat, habe ich die ehemalige Band wieder zusammengetrommelt, denn die Konzerte sollen mindestens so gut wie damals klingen, wenn nicht sogar besser."

Marie Fredriksson starb 2019 an den Folgen eines Hirntumors. © Sjöberg Bildbyrå/ullstein bild v

Lena Philipsson singt jetzt in Wien die Roxette-Hits © Getty Images

Die Fans scheinen davon überzeugt. Verloren sich 2018 gerade mal 700 Besucher bei Per Gessle‘s Roxette in der Stadthalle, so sind am Mittwoch beim "Donauinsel Open Air" über 10.000 Fans dabei. Und James Cottrial, der ab 18.45 Uhr die Stimmung für die Schwedenbomben anheizt. Roxette selbst wollen dann um 20 Uhr mit "The Big L." loslegen.