Krebs-Drama um Tochter von "Friends"-Star

Schauspielerin Lauren Tom macht eine traurige Nachricht öffentlich. Ihre 25-jährige Tochter Ellie kämpft gegen Knochenkrebs. Im Netz bittet der Friends-Star um Unterstützung.

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Die für ihre Rolle als Julie in der US-Sitcom "Friends" bekannte Schauspielerin Lauren Tom (64) wandte sich am Sonntag laut eigenen Angaben auf Instagram mit einer persönlichen Nachricht an ihre rund 145.000 Follower. Zu einer Fotoreihe ihrer 25-jährigen Tochter Ellie schrieb sie: "Ich wollte heute eine schwierige Nachricht mit euch teilen. Das ist meine wunderschöne Tochter Ellie. Sie kämpft derzeit gegen ein Osteosarkom (Knochenkrebs) und meine Familie und ich tun alles, was wir können, um ihre Heilung zu unterstützen." Bei einem Osteosarkom handelt es sich um eine Form von Knochenkrebs, die üblicherweise in den Armen oder Beinen beginnt und laut der "Cleveland Clinic" eine Überlebensrate von 70 Prozent hat, sofern sie sich nicht ausgebreitet hat.

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Langer Weg zur Besserung

In ihrem Posting nannte die 64-jährige Schauspielerin keine Details zur Prognose oder geplanten Behandlung, gestand jedoch offen: "Wir haben einen langen Weg vor uns." Sie beschrieb Ellie als "eine wundervolle, tiefgründige, einfühlsame, weise, starke, mutige, intelligente und humorvolle Seele. Wunderschön – innen wie außen". Gleichzeitig bedankte sich Lauren Tom bei "unseren Freunden und unserer Familie sowie den großartigen Ärzten und Pflegekräften für ihre anhaltende, grenzenlose Unterstützung, Liebe und Fürsorge". Es erfülle sie mit tiefer Demut zu sehen, wie bereitwillig Menschen ihre Hilfe anbieten.

Lauren Tom © Getty Images

Bitte an die Community

Abschließend richtete sie sich direkt an ihre Fans mit der Bitte: "Wärt ihr so lieb, Ellie in eure Gebete für eine vollständige Heilung einzuschließen?" In Worten an ihre Tochter betonte sie zudem: "Du bist stark und tapfer und wirst dich vollständig davon erholen, um ein schönes, erfülltes Leben zu leben. Du wirst so sehr geliebt, Ellie – von allen, die dich kennen."