The Cure-Sänger rastet wegen WM-Halbzeitshow völlig aus

The-Cure-Sänger Robert Smith übt scharfe Kritik an der FIFA. Grund für den Ärger des 67-jährigen Musikers ist die erstmals geplante Halbzeitshow bei einem großen WM-Finale.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Für viele Fußballfans kommt es am Sonntag zum großen Endspiel zwischen Argentinien und Spanien im MetLife Stadium. Doch kurz vor dem Finale sorgt ein prominenter Musik-Star für Aufsehen. Robert Smith, der 67-jährige Sänger von The Cure veröffentlichte auf dem Instagram-Kanal seiner Band zwei Beiträge, in denen er das geplante Event heftig kritisiert. FIFA-Präsident Gianni Infantino (56), den der Musiker in "Infantosser" umtaufte, lobte die Veranstaltung als bahnbrechendes Spektakel, das Fußball, Musik und gemeinsame Werte feiert. Smiths Reaktion bestand aus einem Schrei und den Hashtags "#Breadandcircuses", "#MUGWANK" und "#pleasejustfuckoff".

Keine Kritik an den Künstlern

Wenig später stellte der Musiker klar, dass sich seine Wut nicht gegen die ausübenden Stars richtet. In Großbuchstaben betonte er, dass es ihm rein um die Idee einer Halbzeitshow bei einem WM-Finale geht. Wer ihn kritisiere, solle sein T-Shirt mit der Aufschrift "I love Janny + Donny + $$$" zurechtrücken. Auch der geplante Auftritt von US-Präsident Donald Trump (80) bei der Pokalübergabe am Sonntag entging ihm nicht. Er spottete, dass Infantino die Trophäe gemeinsam mit "Trumpton" übergeben wolle. Zusammengestellt wurde das Musikprogramm von Chris Martin von Coldplay. Auf der Bühne stehen sollen unter anderem Madonna, Justin Bieber, Shakira und die K-Pop-Gruppe BTS.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Längere Pause für den Zweck

Normalerweise dauert die Pause im Fußball 15 Minuten. Für das Finale wird jedoch mit einer Verlängerung auf rund 20 bis 30 Minuten gerechnet. Hinter dem Halbzeitshowauftritt steckt ein konkreter Zweck für den FIFA Global Citizen Education Fund, der 100 Millionen Dollar für Bildung und Fußball sammeln möchte. Zusätzlich fließt für jedes verkaufte WM-Ticket ein Dollar in den Fonds.

Donald Trump und Gianni Infantino © FIFA via Getty Images

Enttäuschung über das englische Aus

Der Sänger ist selbst leidenschaftlicher Fußballfan und langjähriger Anhänger des Londoner Vereins Queens Park Rangers. Seine Kritik fällt in eine Woche, in der Englands WM-Titelambitionen mit einer 1:2-Niederlage gegen Argentinien endeten. Am Samstag spielt die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel (52) gegen Frankreich um den dritten Platz. The Cure sind unterdessen auf Festivaltour in Europa und spielen am Sonntag beim Electric Castle in Rumänien.