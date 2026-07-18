So besiegte Michael Jacksons Tochter ihre Drogensucht

Paris Jackson spricht in einem emotionalen Vlog überraschend offen über ihre frühere Drogensucht. Sie verrät dabei, wie sehr ihr die Musik aus dieser schweren Krise half.

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Die 28-jährige Paris Jackson hat sich in einem ehrlichen Moment gegenüber ihren Fans geöffnet. In einem Vlog für Vogue Beauty Secrets sprach sie über die schwierigste Phase ihres Lebens und erklärte, wie ihr die Musik durch ihre harte Sucht geholfen hat. Das Ganze geschah noch bevor sie im Jahr 2020 nüchtern wurde. "Das war quasi das Einzige, das mich durch die harten Zeiten gebracht hat, bevor ich nüchtern wurde, nämlich Musik", gab die Schauspielerin und Sängerin offen zu.

Die Rettung durch Musik

Nach ihrem Entzug veränderte sich die Sichtweise der Künstlerin grundlegend. "Als ich nüchtern wurde, hat es mir geholfen zu sagen: 'Wow, Musik ist wirklich alles. Sie ist wirklich wie die Luft, die ich atme.'", erklärte sie in dem Video. Dabei war es für die Tochter von Musiklegende Michael Jackson (†50) lange Zeit nicht selbstverständlich, die Kunst als mehr als nur ein Hobby zu betrachten. Bereits seit sie etwa 13 oder 14 Jahre alt war, spielt sie Gitarre, unterdrückte dieses Talent jedoch jahrelang als bloße Freizeitbeschäftigung.

Paris Jackson © Getty Images

Entscheidung in den Zwanzigern

Erst in ihren frühen Zwanzigern traf sie schließlich die bewusste Entscheidung, etwas an ihrer Situation zu verändern. Sie sagte sich damals: "Ich kann das nicht mehr so weitermachen. Es ist das, was mich glücklich macht, und ich muss das einfach tun." Neben der kreativen Arbeit halfen ihr in schwierigen Abschnitten auch das Klettern, viel Zeit mit Freunden sowie das Fotografieren durch die Lebenskrise.

Blanket, Paris und Prince Michael Jackson © Justin Goff Photos/Getty Images

Fünf Jahre clean geblieben

Bereits seit Jänner 2025 feiert sie ihr fünfjähriges Jubiläum der Nüchternheit. Zu einem Video, das ihre Verwandlung nach dem Entzug zeigt, schrieb sie damals: "Hi, ich bin pk und ich bin Alkoholikerin und Heroinabhängige. Heute sind es 5 Jahre, an denen ich clean und nüchtern von allen Drogen und Alkohol bin. Zu sagen, dass ich dankbar bin, wäre ein schwaches Understatement. Dankbarkeit kratzt kaum an der Oberfläche." Die Tochter von Michael Jackson und seiner zweiten Ehefrau Debbie Rowe (67) wuchs gemeinsam mit ihren Brüdern Prince und Blanket auf. Aufgewachsen in einer der bekanntesten Musikerfamilien der Welt, hat sie sich mittlerweile auch selbst als Künstlerin etabliert. Paris Jackson, die sich in der Zeit ihrer Sucht moralisch hässlich fand, resümiert heute glücklich: "Ich darf Musik machen."