Ronnie Wood: Taxi, WM und Stones-Hits in Österreich

29 Stunden Rolling Stones in Österreich! Ronnie Wood rockte die Burg Clam, fuhr mit dem Taxi und fieberte bei in Linz beim WM-Kick mit. Dazu gab's ein Treffen mit Veranstalter Ewald Tatar. Für ein Stones-Konzert 2027?

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It’s Only Rock ’n Roll! Am Donnerstag startete Rolling Stones Legende Ronnie Wood (79) just auf der Brug Clam seine überraschend angesetzte Europa-Tour und spielte sich dabei im Vorprogramm von Van Morrison wieder in alle Herzen. Auch mit gleich vier Stones-Hits wie der herrlich dahin geschlappten "Honky Tonk Women"-Abwandlung "Country Tonk".

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Konzert-Hit mit gleich vier Stones Songs.

In Linz schrieb er sich ins Gästebuch!

Ronnie Wood schrieb sich in Linz ins Gästebuch. © Instagram

Die Stimme war eher bemüht, vielleicht auch weil er am Vorabend im Linzer Dom-Hotel beim WM-Kracher England gegen Argentinien, den sein Stones-Kollege Mick Jagger ja live in Atlanta verfolgte, vergeblich für sein Heimatland mitfieberte. "Schade, dass England verloren hat. Aber wenigstens Van ist happy er hat auf Argentinien gewettet," schrieb er dann ins Gästebuch.

Ewald Tatar wurde von Ronnie Wood backstage empfangen. © Instagram

Ewald Tatar war backstage - für Tour-Verhandlungen?

Happy war auch Veranstalter Ewald Tatar der backstage in der Garderobe empfangen wurde. Hoffentlich auch für erste Vorgespräche zur Stones-Tour 2027. Wie bei den Stones hatte Wood auch seine Maler-Staffel mit dabei. Für die Setlist.

Ronnie Wood backstage auf der Burg Clam. © Instagram

Der Österreich-Trip, bei dem er mit dem Taxi (!) zur Burg Clam chauffiert wurde, war kurz. Mittwoch um 16.54 Uhr jettete Wood aus London kommend mit seinem Embraer Legacy 600 Privatflieger (Kennzeichen G-KGKG) in Linz ein. Am Donnerstag um 22:02 Uhr, also keine zwei Stunden nach Konzert-Ende, hob er wieder Richtung Pisa ab. Hoffentlich kommt er 2027 mit den Stones wieder.