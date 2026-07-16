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Konzert-Hammer

Ronnie Wood: Stones-Star zündete auf Clam die Stones-Hits

Ronnie Wood spielt E-Gitarre auf einer Bühne vor rotem Hintergrund.
© Thomas Zeidler-Künz
It’s Only Rock "n Roll! Ronnie Wood von den Rolling Stones zündete am Donnerstag vor der Burg Clam den Start seiner Europa-Tour und ließ 8.000 Fans auch mit ein paar Stones-Hits ausflippen.
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Dass bei einem Konzert das Vorprogramm den Hauptact übertrumpft, darf man doch eher als Seltenheit werten. Am Donnerstag wurde es auf der Burg Clam aber zur Tatsache. Nicht etwa, weil Van Morrison so schwach war, sondern weil es mit Ronnie Wood von den Rolling Stones doch den eigentlich größeren Star zu hören und sehen gab. Und eine mit Spannung erwartete Show. Schließlich war das einzige Österreich-Konzert ja der Start einer eher überraschend angesetzten Europa-Tour, die selbst die sonst immer topinformierten Fanseiten in puncto Programm oder Band-Besetzung vorab nur rätseln ließen.

Open-Air-Konzert vor einer großen Menschenmenge mit Bühne und Burg im Hintergrund bei Sonnenschein.
© Thomas Zeidler-Künz

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Gitarrist und Sängerin treten gemeinsam auf einer Bühne vor Scheinwerfern auf.
© Thomas Zeidler-Künz

Einzig das Motto “Fearless„ in Anspielung auf die im Vorjahr veröffentlichte gleichnamige Solo-Werkschau war bekannt. Und wahrlich “furchtlos„ war der Auftritt vor der malerischen Burg Clam. Vom Opener mit dem Rolling-Stones-Klassiker “It’s Only Rock „n Roll" bis zum Finale mit dem herrlich dahin geschlappten Kracher "Honky Tonk Women" lieferte Wood einen erdigen Mix aus Rock, Blues und Soul. 80 Minuten, die mit viel Spielfreude und spitzbübischem Grinsen überzeugten.

Mann mit Sonnenbrille spielt E-Gitarre auf einer Bühne mit buntem Hintergrund.
© Thomas Zeidler-Künz

Bei hochsommerlichen Temperaturen wurde es ihm in der Lederjacke bald zu heiß. Im grünen T-Shirt ging‘s hinter einem schrägen Gebilde mit gleich drei Mikrofonen weiter.

Ronnie Wood spielt E-Gitarre und singt auf einer Bühne mit rotem Hintergrund und Schlagzeuger.
© Thomas Zeidler-Künz
Gitarrist mit Sonnenbrille spielt auf einer Bühne, im Hintergrund ein Schlagzeuger.
© Thomas Zeidler-Künz

Unterstützt von Vier-Mann-Band und Stones-Background-Sängerin Chanel Haynes, die seine eher als bemüht zu wertenden Gesangseinlagen doch deutlich aufwertete, mischte er dem heißen Set zur Freude der 8.000 Fans auch die Hits von Tina Turner („River Deep Mountain High“) und den Faces („Stay With Me“) bei. Die Stones-Rarität "Hey Negrita" ja sowieso. Ein cooles und sympathisches Konzert, das seinen Legendenstatus unterstrich.

Ein Mann mit Sonnenbrille spielt E-Gitarre vor rotem Hintergrund und Scheinwerfern.
© Thomas Zeidler-Künz
Ein Musiker mit Sonnenbrille spielt E-Gitarre auf einer Bühne vor rotem Hintergrund.
© Thomas Zeidler-Künz

Den Auftritt Van Morrison hat Wood, der im Linzer Hotel am Domplatz nächtigte, übrigens gar nicht mehr miterlebt. Bereits um 21.35 Uhr jettete er mit seinem Embraer Legacy 600 Privatflieger (Kennzeichen G-KGKG) von Linz-Hörsching weiter nach Pisa. Am Freitag steigt ja in Lucca schon das nächste Konzert.

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