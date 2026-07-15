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Krimis: Spannung für Sonnentage

Judith Leopold
von
Frau liest entspannt in einem Liegestuhl im blühenden Garten, Kerzen und Katze im Hintergrund.
© Getty Images
Diese Krimis dürfen Sie nicht verpassen.
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Für uns ist zwar jede Jahreszeit Lesezeit, aber jetzt im Sommer bietet es sich besonders an, im Schatten bei einem kühlen Getränk in spannende Geschichten einzutauchen.

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Wir haben darum einige Krimis zusammengestellt, die Leser:innen nicht nur in die Welt besonderer Kriminalfälle entführen, sondern auch in unterschiedliche Fleckchen unserer Erde.

Buchcover mit See, Hotel und Kirche vor Alpenkulisse, Titel: Salzkammerflut von Dagmar Hager.
Hager Salzkammerflut © Gmeiner

Dagmar Hager: "Salzkammerflut"

Podcasterin und Autorin Dagmar Hager lebt eine interessante Mischung: Mal ist sie im Salzkammergut, mal auf Mallorca, aber immer dabei, spannende Geschichten zu spinnen, die an ihren Wohnorten spielen. Frisch erschienen ist diese Woche ihr Krimi Salzkammerflut, Band vier der Reihe um ihren Ermittler Ben Achleitner. Dieses Mal dreht sich die Geschichte um eine verschwundene Ebenseerin und eine Spur, die zur Flutkatastrophe von 1959 führt ...

Buchcover mit einer roten Laterne, Herbstblättern und einer asiatischen Brücke, Titel „Der letzte Weckruf“.
Weckruf © Kampa

Penny, Fung: "Der letzte Weckruf"

Weit weg in die USA führt uns der nächste Krimi: "Der letzte Weckruf" vom Autorinnenduo Louise Penny und Mellissa Fung. Darin dreht sich alles um ein kompliziertes Mutter-Tochter-Gespann, das zusammen in eine Cyberattacke internationalen Ausmaßes verwickelt wird. Rasant geschrieben, schlau durchdacht - ein perfekter Spionagekrimi mit erfrischenden Protagonistinnen.

Buchcover mit grün-weißen Blättern und Titel „Raub in der Wiener Werkstätte“ von Beate Maly.
Beate Maly © Emons

Maly: "Raub in der Wiener Werkstätte"

Durch Zeit und Raum geht es mit Raub in der Wiener Werkstätte von Beate Maly ins Wien des Jahres 1907.

Dort macht eine Reihe von Juwelendiebstählen im Villenviertel die gut betuchten Bewohner nervös. Dann wird es auch noch tödlich. Oberkommissar Max von Krause wird mit dem Fall betraut und trifft wieder auf Lili Feigl - die beiden müssen zusammen ermitteln. Band drei der Reihe verbindet einmal mehr historisches Flair mit einem spannenden Fall.

Buchcover mit brennendem Pentagramm, den Zahlen 666 und dem Titel "Hell over Wacken".
Hell over Wacken © Gmeiner

Zach: Hell Over Wacken

Autor Bastian Zach führt uns in die Welt der Musikfestivals, genauer gesagt zu einem der bedeutendsten für Metal-Musik, nämlich nach Wacken. Der Autor hat Band zwei seiner Reihe rausgehaut und lässt einmal mehr Lars und Mia, sein Vater-Tochter-Duo, ermitteln, als es noch vor Beginn des Open Airs zu einem grausamen Mord kommt. Krimihandlung im Metal-Milieu, das finden wir extravagant und sehr unterhaltsam.

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