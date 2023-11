Lugner: Fauxpas bei "Käfers" Begräbnis

Familienangehörige und prominente Weggefährten, wie Richard Lugner sagten heute "Lebe wohl" zu Sonja Schönanger

Punkt 11 Uhr versammelten sich heute Baumeister Richard Lugner und ein Großteil seines Streichelzoos am Friedhof Baumgarten in der Halle 1. Der Anlass war, wie der Ort schon vermuten lässt, ein trauriger. Die Entourage verabschiedete sich nämlich von Sonja "Käfer" Schönanger: Die Unternehmerin verstarb am 26. Oktober mit nur 59 Jahren an Krebs. "Mörtel" richtete noch einmal letzte Worte an seine Ex-Freundin, ehe ihre Urne beigesetzt wurde. Über 60 Trauergäste waren anwesend.

Heute wurde Sonja Schönanger beerdigt © Roman Fuhrich ×

Tränen bei den "Tierchen"

Bei der emotionalen Verabschiedung standen "Bambi" Nina Bruckner, "Bienchen" Simone, "Wildsau" Lydia Kelovitz und "Babyelefant" Daniela Kennedy an Lugners Seite. Die ein oder andere Träne kullerte ihnen über das Gesicht. Sonjas Tod kam für alle überraschend. Schließlich war sie bei Richard Lugners Geburtstagsfeier wenige Tage zuvor noch das blühende Leben. Die liebenswürdige Blondine bleibt ihren Freunden als "positiver Mensch" in Erinnerung. "Sie war so unglaublich lebensfroh."

Hier ruht Sonja Schönanger © Roman Fuhrich ×

Kleiner Fauxpas von Lugner

Richard Lugner erzählte erst von seinem letzten Moment mit Sonja: "Ich habe sie bei meinem Geburtstag das letzte Mal gesehen. Ich bedaure, dass ich mich nicht verabschieden konnte, da ich gerade getanzt habe, als sie gegangen ist", sagte er. Kurz darauf scherzte der Baumeister, darüber, dass Sonja die Öffnungszeiten ihres Geschäfts nie wirklich einhielt. "Sie hat das nicht so ernst genommen." Damit verärgerte Mörtel die Angehörigen.