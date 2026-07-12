Roman
Kokoska: Nicht einsam, gemeinsam
Ina wohnt mit ihrem Sohn Henry in der Siedlung "Am Kastanienbaum", so wie etwas mehr als 1.500 andere Menschen. Sie sind Fremde füreinander, mehr als ein paar wenige nette Worte werden selten gewechselt.
Anonymität steht zwischen ihnen
Wie das eben so ist in einer Großstadt, die Anonymität steht zwischen ihnen, obwohl sie Wand an Wand wohnen. Da leben Herr Bello, der am liebsten im Faltenrock tanzt. Samy, der davon träumt, eine Ente zu streicheln. Und Frau Arslan, die Gedichte in Pralinenschachteln versteckt. Sie alle sehnen sich nach Verbundenheit, nach Gemeinschaft. Eines Tages macht Baggerfahrer Paco eine Entdeckung, die alles für immer verändern wird: Eine Weltkriegsbombe liegt unter der Erde und nichts scheint mehr selbstverständlich ...
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Wunder des Alltags
Journalistin und Autorin Tanja Kokoska hat mit ihrem Gesellschaftsroman Guten Tag, schönes Wetter heute eine bezaubernde Geschichte verfasst, die uns die kleinen Wunder des Alltags näherbringt und zeigt, wie schön sich Verbundenheit, ein paar nette Worte und Interesse an anderen Menschen anfühlen können. Ein Buch, so entzückend wie sein Cover. Besonders sind die Figuren, die sich Kokoska ausgedacht hat mit all ihren Eigenheiten, Wünschen und viel Liebenswürdigkeit.
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