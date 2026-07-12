Kokoska: Nicht einsam, gemeinsam

GUTEN MORGEN, SCHÖNES WETTER HEUTE von Tanja Kokoska.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ina wohnt mit ihrem Sohn Henry in der Siedlung "Am Kastanienbaum", so wie etwas mehr als 1.500 andere Menschen. Sie sind Fremde füreinander, mehr als ein paar wenige nette Worte werden selten gewechselt.

Anonymität steht zwischen ihnen

Wie das eben so ist in einer Großstadt, die Anonymität steht zwischen ihnen, obwohl sie Wand an Wand wohnen. Da leben Herr Bello, der am liebsten im Faltenrock tanzt. Samy, der davon träumt, eine Ente zu streicheln. Und Frau Arslan, die Gedichte in Pralinenschachteln versteckt. Sie alle sehnen sich nach Verbundenheit, nach Gemeinschaft. Eines Tages macht Baggerfahrer Paco eine Entdeckung, die alles für immer verändern wird: Eine Weltkriegsbombe liegt unter der Erde und nichts scheint mehr selbstverständlich ...

Tanja Kokoska © dtv

Wunder des Alltags

Journalistin und Autorin Tanja Kokoska hat mit ihrem Gesellschaftsroman Guten Tag, schönes Wetter heute eine bezaubernde Geschichte verfasst, die uns die kleinen Wunder des Alltags näherbringt und zeigt, wie schön sich Verbundenheit, ein paar nette Worte und Interesse an anderen Menschen anfühlen können. Ein Buch, so entzückend wie sein Cover. Besonders sind die Figuren, die sich Kokoska ausgedacht hat mit all ihren Eigenheiten, Wünschen und viel Liebenswürdigkeit.