Hollywood und Dolce Vita

SCHÖNE RUINEN - Roman von Jess Walter.

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Jess Walter © Rajah Bose

Der Roman "Schöne Ruinen" vom US-amerikanischen Autor Jess Walter ist jetzt auf Deutsch erschienen. In Amerika war das Buch ein großer Hit, hielt sich mehrere Wochen lang in den Buchcharts der New York Times und erreichte sogar Platz eins. Laut Internetquellen ist eine Verfilmung des Stoffes geplant, zu der sich allerdings noch nichts Konkretes findet - lassen wir uns überraschen.

Jess Walter, "Schöne Ruinen" © Kampa

Hollywood-Beauty in Fischerdorf

"Schöne Ruinen" beginnt 1962 im malerischen wie verschlafenen italienischen Fischerdorf Porto Vergogna. Dorthin verschlägt es die bildschöne amerikanische Schauspielerin Dee, um sich von einer Krankheit auszukurieren.

Pasquale träumt schon lange vom Glanz amerikanischer Edel-Touristen und ist hin und weg, als Dee in seiner Pension absteigt, und völlig fertig, als sie wieder abreist. 50 Jahre später macht sich Pasquale auf, Dee in Amerika zu suchen.

Facetten

"Schöne Ruinen" ist eine vorzügliche Lektüre für alle, die Old-Hollywood-Glam lieben und "Dolce Vita" im ursprünglichen Italien; Walter hat ein Händchen für atmosphärische Beschreibungen. Der Roman ist eine humorvolle, anregende und berührende Lektüre – nicht nur, aber auch sehr – für sommerliche Lesestunden geeignet.