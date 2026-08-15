Mein privates Glück
Köhlmeier: Sein Lebensbuch
Michael Köhlmeier ist seit Jahrzehnten einer der großen Erzähler unseres Landes. Sein neues Buch trägt den Titel Mein privates Glück und ist ein Roman über das Leben, die Geschehnisse, die uns prägen, es ist, wie sein Verlag vorab angekündigt hat, sein Lebensbuch.
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Und das ist dieses Buch, ein erzählerisches Werk, das ein gazes Leben umspannt, viele mögliche menschliche Themen.
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