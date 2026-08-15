Köhlmeier: Sein Lebensbuch

MEIN PRIVATES GLÜCK ist soeben erschienen.

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Michael Köhlmeier ist seit Jahrzehnten einer der großen Erzähler unseres Landes. Sein neues Buch trägt den Titel Mein privates Glück und ist ein Roman über das Leben, die Geschehnisse, die uns prägen, es ist, wie sein Verlag vorab angekündigt hat, sein Lebensbuch.

Michael Köhlmeier © Hanser

Und das ist dieses Buch, ein erzählerisches Werk, das ein gazes Leben umspannt, viele mögliche menschliche Themen.